Los rendimientos en EEUU caen por la demanda para refugio y la caída de las bolsas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 18 nov (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían el martes debido a que la baja de los mercados bursátiles impulsaba la demanda para refugio y a que la debilidad de los indicadores del mercado laboral elevó las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes que viene.

* Los principales índices de Wall Street caían en la apertura del martes debido a la preocupación por las altas valoraciones de las acciones y a que las probabilidades de un recorte de la Reserva Federal se consideraban menores al 50%.

* "En este momento, todo son acciones. Estamos empezando a ver un movimiento de 'desprenderse del riesgo' y creo que eso es lo que está pasando en el mercado de bonos", dijo Tom di Galoma, director gerente de Mischler Financial Group.

* Pero la debilidad de los indicadores del mercado laboral ha suscitado algunas expectativas de una mayor relajación monetaria. Los operadores de futuros sobre fondos de la Reserva Federal valoran ahora en un 48% la probabilidad de un recorte en diciembre, frente al 40% del lunes.

* El Gobierno federal estadounidense ha comenzado a publicar los datos económicos que se retrasaron por el cierre parcial que terminó la semana pasada después de un récord de 43 días.

* El número de estadounidenses que reciben subsidios de desempleo se situó en su nivel más alto en dos meses a mediados de octubre, en el momento en que el Departamento de Trabajo habría estado realizando su encuesta a los hogares estadounidenses, según cifras publicadas en un sitio web del Departamento de Trabajo.

* Los analistas también citaron datos de la Reserva Federal de Cleveland que mostraban que 39.000 estadounidenses recibieron un aviso previo de despido el mes pasado y un informe de ADP Research que mostró que los empresarios recortaron 2.500 puestos de trabajo a la semana en promedio durante las cuatro semanas que finalizaron el 1 de noviembre.

* El rendimiento del bono a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajaba 5,4 puntos básicos, a un 3,556%, mientras que el de 10 años caía 4,1 puntos básicos, al 4,092%.

* La curva de rendimientos entre los bonos a dos años y a diez años se empinó a 53,4 puntos básicos.

(Reporte de Karen Brettell, edición en español de Javier López de Lérida)