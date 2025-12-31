Los rendimientos en EEUU suben tras datos sobre subsidios de desempleo

Por Matt Tracy

31 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían el miércoles después de que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo de Estados Unidos, el último dato económico importante antes de Año Nuevo, fueran menos de las previstas

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía 1,9 puntos básicos (pb), al 4,147%, o 42,6 pb menos que hace un año, cuando los rendimientos a 2024 cerraron en el 4,573%

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés, subía 1,7 pb, a 3,471%, o 76,9 pb menos que el 4,24% de hace un año

* Es el primer año desde 2020 en que el rendimiento a 10 años baja, mientras que el rendimiento a dos años estaba en camino de su mayor caída anual desde 2020

* El swap vinculado a la inflación a cinco años en dólares estadounidenses, considerado por algunos como un mejor indicador de las expectativas de inflación debido a las posibles distorsiones causadas por la flexibilización cuantitativa de la Fed, se situaba por última vez en el 2,444%

* Los rendimientos han caído durante 2025 a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos ha ido recortando gradualmente su principal tasa de interés, en un cambio frente a la postura mayormente restrictiva entre 2020 y 2024

* Los datos del miércoles impulsaron al alza los rendimientos después de que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 27 de diciembre resultaron inferiores a las estimaciones de los economistas. La semana pasada hubo 199.000 solicitudes, frente a las 220.000 previstas en una encuesta de Reuters entre economistas

* Una parte muy observada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 67,4 pb, o 6,6 pb menos que el máximo anual de 74 pb

* La probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión de enero se situó en el 14,9%. (Reporte de Matt Tracy en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)