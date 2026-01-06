Los republicanos de EEUU insisten en que no se avecina una "guerra interminable" en Venezuela

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no planea ocupar o reconstruir Venezuela, dijeron el lunes legisladores republicanos estadounidenses tras asistir a una reunión informativa de altos cargos sobre la política del Gobierno hacia el país sudamericano.

"No tenemos fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela y no estamos ocupando ese país", dijo a periodistas el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, de Luisiana, tras la sesión clasificada con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos cargos.

"Si alguien quiere usar el término 'reconstrucción', no se parece en nada a lo que se ha visto bajo la presidencia de Trump", dijo el representante republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

"No son el Gobierno de guerra prolongada", dijo Mast a los periodistas después de la reunión informativa, que duró más de dos horas y media, cuando se le preguntó cómo aseguraría a los estadounidenses que no se enfrentaban a otra "guerra interminable", como el conflicto de 20 años en Afganistán.

Trump envió tropas estadounidenses a Caracas a primera hora del sábado para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se declaró inocente a primera hora del lunes de cargos de narcotráfico.

La captura de Maduro inquietó a los líderes de todo el mundo, obligó a los funcionarios de Caracas a reorganizarse y enfureció a algunos demócratas estadounidenses, que afirmaron que Rubio y otros funcionarios de la Administración Trump les habían mentido al insistir en que no planeaban un cambio de régimen en Venezuela.

El senador Chuck Schumer de Nueva York, líder demócrata del Senado, dijo a los periodistas que la reunión del lunes había sido extensa, pero planteó más preguntas de las que respondió.

"Su plan para que Estados Unidos dirija Venezuela es vago, basado en ilusiones e insatisfactorio", afirmó.

Schumer dijo que no había recibido garantías de que Trump no haría lo mismo en otros países. Los republicanos también dejaron abierta esa posibilidad. "Existe sin duda un plan continuo para utilizar el ejército de Estados Unidos con el fin de proteger la patria de los Estados Unidos de América", dijo Mast. (Información de Patricia Zengerle; información adicional de Ryan Jones y Daphne Psaledakis; edición de Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)