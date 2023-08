LAHAINA, Hawai, EE.UU. (AP) — Los residentes de Maui que huyeron desesperados de las llamas, algunos incluso a pie, se preguntaban porqué el famoso sistema de alerta de emergencias de Hawai no les avisó cuando el fuego se acercaba a sus casas.

Los registros de gestión de emergencias de Hawai no mostraron indicios de que se activaran las sirenas de emergencia antes del devastador incendio que se cobró la vida de al menos 55 personas y arrasó una localidad histórica, según confirmaron las autoridades el jueves.

Hawai cuenta con lo que el estado describe como el mayor sistema integrado de alertas de seguridad pública para cualquier tipo de peligro al aire libre del mundo, con alrededor de 400 sirenas repartidas por todo el archipiélago. Pero muchos de los sobrevivientes de Lahaina dijeron en entrevistas en los centros de evacuación que no escucharon ninguna sirena y se dieron cuenta del peligro que les amenazaba cuando vieron las llamas o escucharon explosiones cerca.

Thomas Leonard, un cartero retirado de 70 años de Lahaina, no se enteró de que había un incendio hasta que olió el humo. Antes en el día se habían interrumpido la luz y el servicio de telefonía móvil, por lo que la localidad no tenía información en tiempo real sobre el peligro. Intentó marcharse en su Jeep, pero tuvo que abandonar el auto y correr hacia la orilla cuando los vehículos cercanos empezaron a explotar. Se escondió detrás de un dique durante horas mientras el viento arrojaba ceniza caliente sobre él.

Los bomberos llegaron finalmente y escoltaron a Leonard y a otros sobrevivientes a pie través de las llamas hasta un lugar seguro.

El vocero de la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawai, Adam Weintraub, dijo a The Associated Press el jueves que los registros del departamento no muestran que las sirenas de alerta de Maui se activaran el martes. En su lugar, el condado utilizó alertas de emergencia enviadas a celulares, televisores y emisoras de radio, explicó.

No estaba claro si esos avisos se mandaron antes de que los cortes generalizados de electricidad y telefonía móvil suspendieran la mayor parte de las comunicaciones con Lahaina.

Avivado por un verano seco y los fuertes vientos de un huracán cercano, el incendio comenzó el martes y tomó a Maui por sorpresa, extendiéndose por los pastizales que cubren la isla y arrasando después viviendas y todo lo que había a su paso.

El incendio es el peor desastre natural que azota el estado desde un tsunami que dejó 61 fallecidos en 1960 en la Isla Grande. Durante una conferencia de prensa el jueves, el gobernador, Josh Green, indicó que el número de decesos podría aumentar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Durante su comparecencia, Green reportó 53 fallecidos, pero el condado de Maui actualizó el conteo más tarde a 55 tras el hallazgo de dos nuevas víctimas.

Este es además el incendio más letal registrado en Estados Unidos desde el de Camp, en California, que dejó al menos 85 muertos y arrasó la localidad de Paradise en 2018.

___

Sinco Kelleher informó desde Honolulu, Rush desde Kahului y Boone desde Boise, Idaho. Los reporteros de The Associated Press Chris Weber en Los Ángeles; Nick Perry en Wellington, Nueva Zelanda; Andrew Selsky en Bend, Oregon; Bobby Caina Calvan y Beatrice Dupuy en Nueva York; Chris Megerian en Salt Lake City, Utah, y Audrey McAvoy en Wailuku, Hawai, contribuyeron a este despacho.