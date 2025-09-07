Los residentes de una ciudad árabe del norte de Israel protestan contra la visita de Ben Gvir

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los residentes de la localidad de Umm al Fahm, situada en el distrito israelí de Haifa, han criticado este domingo al ministro de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, durante una visita a la ciudad, hasta la que se ha desplazado junto a un amplio dispositivo policial.

Algunos de los presentes han arremetido en su contra y lo han acusado de "destruir el país". "Lo has destruido todo. Hemos seguido la ley mejor que tú", ha afirmado uno de los residentes de Umm al Fahm, de mayoría árabe.

"Nosotros somos los dueños de estos terrenos", ha apuntado, al tiempo que ha acusado al ministro de "negligencia" y de incitar a la "muerte de árabes" en ciudades israelíes: "cuando asesinan árabes, no te importa".

Durante la última semana, once árabes israelíes han muerto en todo el país en una ola de crímenes. Los políticos y líderes árabes han acusado a Ben Gvir de actuar "de forma negligente deliberadamente" y han lamentado la falta de acción de la Policía para "resolver asesinatos de árabes".

Ben Gvir, por su parte, ha indicado que la ciudad ha vivido "tres décadas de ilegalidades". "Por fin se está imponiendo la ley, aquí y en todas partes. Me impresiona el trabajo de las fuerzas de seguridad y espero una acción más contundente para hacer frente a aquellos que incumplan la legislación", ha afirmado en relación con las construcciones ilegales registradas en la zona.

El alcalde de la ciudad, Samir Mahamid, ha protestado contra la visita del ministro y lo ha acusado, además, de no contar con las autoridades locales para coordinarla. "Ha venido para mostrar división y odio", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que la visita es un acto "cínico de propaganda".