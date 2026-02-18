Los responsables ucranianos boicotearán los Juegos Paralímpicos de Invierno por la participación rusa (ministro)

El ministro ucraniano de Deportes, Matvii Bidny, anunció este miércoles que los dirigentes ucranianos no participarán en los eventos de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-15 de marzo) para protestar contra la participación de deportistas rusos y bielorrusos con sus banderas nacionales.

"No estaremos presentes en la ceremonia de apertura. No participaremos en ninguno de los eventos oficiales" de esos Juegos, escribió en la red social X Bidny, que unas horas antes había considerado "escandalosa" la decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de invitar a seis deportistas paralímpicos rusos y a cuatro bielorrusos, permitiéndoles tener su bandera y su himno, en igualdad con el resto de delegaciones.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiga, afirmó por su parte que dio instrucciones a sus embajadores para que animen a otros países a adoptar una medida similar.