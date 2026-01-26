Los resultados de la jornada del lunes en el Abierto de Australia
Resultados de la jornada del lunes en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada tenística:
Individual masculino - Octavos de final:
Lorenzo Musetti (ITA/N.5) derrotó a Taylor Fritz (USA/N.9) 6-2, 7-5, 6-4
Novak Djokovic (SRB/N.4) a Jakub Mensík (CZE/N.16) por incomparecencia
Ben Shelton (USA/N.8) a Casper Ruud (NOR/N.12) 3-6, 6-4, 6-3, 6-4
Jannik Sinner (ITA/N.2) a Luciano Darderi (ITA/N.22) 6-1, 6-3, 7-6 (7/2)
Individual femenino - Octavos de final:
Jessica Pegula (USA/N.6) derrotó a Madison Keys (USA/N.9) 6-3, 6-4
Amanda Anisimova (USA/N.4) a Wang Xinyu (CHN) 7-6 (7/4), 6-4
Elena Rybakina (KAZ/N.5) a Elise Mertens (BEL/N.21) 6-1, 6-3
Iga Swiatek (POL/N.2) a Maddison Inglis (AUS) 6-0, 6-3