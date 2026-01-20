Los resultados de la jornada en el Abierto de Australia
Resultados de la jornada del martes en el Abierto de Australia
Individual femenino - Primera ronda:
Janice Tjen (INA) derrotó a Leylah Fernandez (CAN/N.22) 6-2, 7-6 (7/1)
Karolína Plísková (CZE) a Sloane Stephens (USA) 7-6 (9/7), 6-2
Ashlyn Krueger (USA) a Sára Bejlek (CZE) 6-3, 6-3
Madison Keys (USA/N.9) a Oleksandra Oliynykova (UKR) 7-6 (8/6), 6-1
Taylah Preston (AUS) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 2-6, 6-3
Wang Xinyu (CHN) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-3, 6-3
Jelena Ostapenko (LAT/N.24) a Rebecca Sramková (SVK) 6-4, 6-4
Katerina Siniaková (CZE) a Panna Udvardy (HUN) 6-1, 6-2
Elena Rybakina (KAZ/N.5) a Kaja Juvan (SLO) 6-4, 6-3
Varvara Gracheva (FRA) a Viktorija Golubic (SUI) 6-1, 2-6, 6-1
Linda Fruhvirtová (CZE) a Lulu Sun (NZL) 6-3, 7-5
Tereza Valentová (CZE) a Maya Joint (AUS/N.30) 6-4, 6-4
Nikola Bartunková (CZE) a Daria Kasatkina (AUS) 7-6 (9/7), 0-6, 6-3
Belinda Bencic (SUI/N.10) a Katie Boulter (GBR) 6-0, 7-5
Naomi Osaka (JPN/N.16) a Antonia Ruzic (CRO) 6-3, 3-6, 6-4
Sorana Cirstea (RUM) a Eva Lys (GER) 3-6, 6-4, 6-3
Maddison Inglis (AUS) a Kimberly Birrell (AUS) 7-6 (8/6), 6-7 (9/11), 6-4
Laura Siegemund (GER) a Liudmila Samsonova (RUS/N.18) 0-6, 7-5, 6-4
Anna Kalinskaya (RUS/N.31) a Sonay Kartal (GBR) 7-6 (7/3), 6-1
Julia Grabher (AUT) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-5, 2-6, 6-4
Individual masculino - Primera ronda:
Lorenzo Musetti (ITA/N.5) derrotó a Raphaël Collignon (BEL) 4-6, 7-6 (7/3), 7-5, 3-2 y abandono
Lorenzo Sonego (ITA) a Carlos Taberner (ESP) 6-4, 6-0, 6-3
Tomás Machac (CZE) a Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4, 6-3
Stefanos Tsitsipas (GRE/N.31) a Shintaro Mochizuki (JPN) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2
Vít Kopriva (CZE) a Jan-Lennard Struff (GER) 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1
Taylor Fritz (USA/N.9) a Valentin Royer (FRA) 7-6 (7/5), 5-7, 6-1, 6-3
Jakub Mensík (CZE/N.16) a Pablo Carreño (ESP) 7-5, 4-6, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3
Rafael Jódar (ESP) a Rei Sakamoto (JPN) 7-6 (8/6), 6-1, 5-7, 4-6, 6-3
Hubert Hurkacz (POL) a Zizou Bergs (BEL) 6-7 (6/8), 7-6 (8/6), 6-3, 6-3
Ethan Quinn (USA) a Tallon Griekspoor (NED/N.23) 6-2, 6-3, 6-2
Ben Shelton (USA/N.8) a Ugo Humbert (FRA) 6-3, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)
Dane Sweeny (AUS) a Gael Monfils (FRA) 6-7 (3/7), 7-5, 6-4, 7-5
Karen Khachanov (RUS/N.15) a Alex Michelsen (USA) 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3
Nishesh Basavareddy (USA) a Christopher O'Connell (AUS) 4-6, 7-6 (9/7), 6-7 (3/7), 6-2, 6-3
Sebastián Báez (ARG) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3
Luciano Darderi (ITA/N.22) a Cristian Garín (CHI) 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/3)
Eliot Spizzirri (USA) a João Fonseca (BRA/N.28) 6-4, 2-6, 6-1, 6-2
Wu Yibing (CHN) a Luca Nardi (ITA) 7-5, 4-6, 6-4, 6-2
James Duckworth (AUS) a Dino Prizmic (CRO) 7-6 (7/4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3
Jannik Sinner (ITA/N.2) a Hugo Gaston (FRA) 6-2, 6-1, 0-0 y abandono