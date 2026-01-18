Los resultados de la primera jornada en el Abierto de Australia
Resultados de la primera jornada del Abierto de Australia, disputada este domingo en Melbourne.
-- Individual masculino - Primera ronda:
Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Adam Walton (AUS) 6-3, 7-6 (7/2), 6-2
Yannick Hanfmann (GER) a Zachary Svajda (USA) 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7/3)
Michael Zheng (USA) a Sebastian Korda (USA) 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0/7), 6-3
Corentin Moutet (FRA/N.32) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-4, 7-6 (7/1), 6-3
Alexander Bublik (KAZ/N.10) a Jenson Brooksby (USA) 6-4, 6-4, 6-4
Márton Fucsovics (HUN) a Camilo Ugo (ARG) 7-6 (7/5), 6-1, 6-2
Tomás Etcheverry (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4
Arthur Fery (GBR) a Flavio Cobolli (ITA/N.20) 7-6 (7/1), 6-4, 6-1
Frances Tiafoe (USA/N.29) a Jason Kubler (AUS) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2
Francisco Comesaña (ARG) a Patrick Kypson (USA) 6-2, 6-3, 3-6, 6-3
Alexander Zverev (GER/N.3) a Gabriel Diallo (CAN) 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2
Emilio Nava (USA) a Kyrian Jacquet (FRA) 6-2, 7-5, 6-7 (5/7), 4-6, 7-6 (10/6)
Cameron Norrie (GBR/N.26) a Benjamin Bonzi (FRA) 6-0, 6-7 (2/7), 4-6, 6-3, 6-4
Francisco Cerundolo (ARG/N.18) a Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 7-6 (7/0), 6-3
Damir Dzumhur (BIH) a Liam Draxl (CAN) 7-5, 6-0, 6-4
Jaime Faria (POR) a Alexander Blockx (BEL) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4
-- Individual femenino - Primera ronda:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) 6-4, 6-1
Bai Zhuoxuan (CHN) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 2-6, 7-6 (12/10)
Anastasia Potapova (AUT) a Suzan Lamens (NED) 3-6, 7-5, 6-2
Emma Raducanu (GBR/N.28) a Mananchaya Sawangkaew (THA) 6-4, 6-1
Caty McNally (USA) a Himeno Sakatsume (JPN) 6-3, 6-1
Polina Kudermetova (UZB) a Guiomar Maristany (ESP) 6-2, 6-3
Zeynep Sönmez (TUR) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.11) 7-5, 4-6, 6-4
Yulia Putintseva (KAZ) a Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6, 7-5, 6-3
Elsa Jacquemot (FRA) a Marta Kostyuk (UKR/N.20) 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-6 (10/7)
Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-1, 6-2
Olga Danilovic (SRB) a Venus Williams (USA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4
Hailey Baptiste (USA) a Taylor Townsend (USA) 6-3, 6-7 (3/7), 6-3
Elina Svitolina (UKR/N.12) a Cristina Bucsa (ESP) 6-4, 6-1
Talia Gibson (AUS) a Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-3
Gabriela Ruse (RUM) a Dayana Yastremska (UKR/N.26) 6-4, 7-5
Maria Sakkari (GRE) a Léolia Jeanjean (FRA) 6-4, 6-2