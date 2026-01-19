Los resultados de la segunda jornada del Abierto de Australia
Resultados de la segunda jornada del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, que se disputó este lunes en Melbourne
. Individual masculino - Primera ronda:
Tommy Paul (USA/N.19) derrotó a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 6-3, 6-3
Thiago Tirante (ARG) a Aleksandar Vukic (AUS) 7-5, 6-2, 6-2
Reilly Opelka (USA) a Nicolai Budkov Kjær (NOR) 6-4, 6-3, 6-4
Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.14) a Filip Misolic (AUT) 6-2, 6-3, 6-3
Hamad Medjedovic (SRB) a Mariano Navone (ARG) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2
Alex De Miñaur (AUS/N.6) a Mackenzie McDonald (USA) 6-2, 6-2, 6-3
Alexandre Muller (FRA) a Alexei Popyrin (AUS) 2-6, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (10/4)
Andrey Rublev (RUS/N.13) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-2, 6-3
Daniil Medvedev (RUS/N.11) a Jesper de Jong (NED) 7-5, 6-2, 7-6 (7/2)
Quentin Halys (FRA) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-2, 7-6 (7/2)
Kamil Majchrzak (POL) a Jacob Fearnley (GBR) 7-6 (7/2), 7-5, 3-6, 7-6 (7/3)
Fábián Marozsán (HUN) a Arthur Rinderknech (FRA/N.24) 6-3, 6-4, 6-7 (2/7), 6-4
Learner Tien (USA/N.25) a Marcos Giron (USA) 7-6 (7/2), 4-6, 3-6, 7-6 (7/3), 6-2
Alexander Shevchenko (KAZ) a Elias Ymer (SWE) 3-6, 7-5, 6-4, 6-1
Jordan Thompson (AUS) a Juan Manuel Cerundolo (ARG) 6-7 (3/7), 7-5, 6-1, 6-1
Nuno Borges (POR) a Felix Auger-Aliassime (CAN/N.7) 3-6, 6-4, 6-4, 0-0 y abandono
Arthur Gea (FRA) a Jirí Lehecka (CZE/N.17) 7-5, 7-6 (7/1), 7-5
Stanislas Wawrinka (SUI) a Laslo Djere (SRB) 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)
Botic van de Zandschulp (NED) a Brandon Nakashima (USA/N.27) 6-3, 4-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3)
Shang Juncheng (CHN) a Roberto Bautista (ESP) 6-4, 6-7 (2/7), 6-4, 6-0
Francesco Maestrelli (ITA) a Terence Atmane (FRA) 6-4, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 6-1
Novak Djokovic (SRB/N.4) a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-2, 6-2
Rinky Hijikata (AUS) a Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-3, 6-1
Valentin Vacherot (MON/N.30) a Martin Damm Jr. (USA) 6-4, 6-4, 6-4
Denis Shapovalov (CAN/N.21) a Bu Yunchaokete (CHN) 6-3, 7-6 (7/3), 6-1
Marin Cilic (CRO) a Daniel Altmaier (GER) 6-0, 6-0, 7-6 (7/3)
Jaume Munar (ESP) a Dalibor Svrcina (CZE) 3-6, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5, 6-3
Casper Ruud (NOR/N.12) a Mattia Bellucci (ITA) 6-1, 6-2, 6-4
. Individual femenino - Primera ronda:
Victoria Mboko (CAN/N.17) derrotó a Emerson Jones (AUS) 6-4, 6-1
Clara Tauson (DEN/N.14) a Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 6-3
Anna Bondár (HUN) a Elizabeth Mandlik (USA) 6-0, 6-4
Iva Jovic (USA/N.29) a Katie Volynets (USA) 6-2, 6-3
Priscilla Hon (AUS) a Marina Stakusic (CAN) 1-6, 6-4, 5-3 y abandono
Magdalena Frech (POL) a Veronika Erjavec (SLO) 6-1, 6-1
Cori Gauff (USA/N.3) a Kamilla Rakhimova (UZB) 6-2, 6-3
Storm Hunter (AUS) a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-4
Karolína Muchová (CZE/N.19) a Jaqueline Cristian (RUM) 6-3, 7-6 (8/6)
Alycia Parks (USA) a Alexandra Eala (PHI) 0-6, 6-3, 6-2
Ann Li (USA) a María Camila Osorio (COL) 6-4, 6-7 (5/7), 7-5
Magda Linette (POL) a Emma Navarro (USA/N.15) 3-6, 6-3, 6-3
Linda Klimovicova (POL) a Francesca Jones (GBR) 6-2, 3-2 y abandono
Diana Shnaider (RUS/N.23) a Barbora Krejcíková (CZE) 2-6, 6-3, 6-3
Ajla Tomljanovic (AUS) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 4-6, 7-6 (7/3), 6-1
Mirra Andreeva (RUS/N.8) a Donna Vekic (CRO) 4-6, 6-3, 6-0
Jessica Pegula (USA/N.6) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-2, 6-1
McCartney Kessler (USA) a Emiliana Arango (COL) 6-3, 6-2
Oksana Selekhmeteva (RUS) a Ella Seidel (GER) 6-3, 3-6, 6-0
Paula Badosa (ESP/N.25) a Zarina Diyas (KAZ) 6-2, 6-4
Linda Nosková (CZE/N.13) a Darja Semenistaja (LAT) 6-3, 6-0
Peyton Stearns (USA) a Sofia Kenin (USA/N.27) 6-3, 6-2
Petra Marcinko (CRO) a Tatjana Maria (GER) 6-3, 7-5
Amanda Anisimova (USA/N.4) a Simona Waltert (SUI) 6-3, 6-2
Elise Mertens (BEL/N.21) a Lanlana Tararudee (THA) 7-5, 6-1
Moyuka Uchijima (JPN) a Solana Sierra (ARG) 6-3, 6-1
Marie Bouzková (CZE) a Renata Zarazúa (MEX) 6-2, 7-5
Iga Swiatek (POL/N.2) a Yuan Yue (CHN) 7-6 (7/5), 6-3