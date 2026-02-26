Los resultados de Nvidia superan las estimaciones, pero Wall Street quiere más retorno de efectivo

Por Arsheeya Bajwa y Stephen Nellis

25 feb (Reuters) - El fabricante de chips Nvidia publicó el miércoles unos resultados mejores de lo esperado para el trimestre culminado en enero y pronosticó unos ingresos para el trimestre ‌actual superiores a las estimaciones del mercado, ‌apostando por ⁠el gasto incesante de las grandes tecnológicas en sus procesadores de inteligencia artificial.

Sin embargo, sus acciones se mantuvieron estables tras el cierre del mercado, en un momento en que los inversores, acostumbrados a los sólidos resultados de la empresa durante 14 trimestres consecutivos, ​probablemente se ⁠sintieron decepcionados por los resultados ⁠sin sorpresas que se publicaron 10 minutos después de la hora prevista.

En la conferencia telefónica posterior a la publicación de los resultados, el analista ​de UBS Tim Arcuri preguntó a los ejecutivos si Nvidia tenía intención de devolver a los accionistas parte de los 100 000 millones ‌de dólares en efectivo que probablemente generaría este año, ya que "por muy buenos que hayan ​sido los resultados, las acciones no han subido mucho". En respuesta, ​la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo que la empresa quería seguir invirtiendo en el ecosistema de la IA.

El director ejecutivo, Jensen Huang, dijo que los resultados generados por los modelos de IA serían la base de la informática del futuro y que Nvidia seguiría construyendo más infraestructura para respaldarlos. "Esta nueva forma de hacer informática no va a desaparecer", dijo.

Con el fin de aliviar las preocupaciones de que la escasez de suministro de su fabricante de chips por contrato, TSMC

, estuviera ​obstaculizando su crecimiento, Nvidia dijo que había asegurado suficiente inventario y capacidad de chips para satisfacer la demanda más allá de los próximos trimestres. Sin embargo, la escasez afectará a su negocio de juegos, según la empresa.

La empresa ⁠más valiosa del mundo espera unas ventas en el primer trimestre fiscal de 78.000 millones de dólares, con un margen de error del 2%, frente a la estimación media de los analistas ‌de 72.600 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

"Ha sido un buen resultado y una subida, lo habitual para Nvidia, pero, a juzgar por las reacciones preliminares, parece que gran parte ya estaba descontado", dijo Ken Mahoney, director ejecutivo de Mahoney Asset Management, que posee acciones de Nvidia.

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES

Los resultados del cuarto trimestre son una buena noticia para los inversores en IA, que esperan el rendimiento de Nvidia para evaluar si los cientos de miles de millones de dólares que las grandes tecnológicas están invirtiendo en infraestructura de centros de datos están dando sus frutos.

Los hiperescaladores, entre los que se incluyen Meta Platforms, un gran cliente de ‌Nvidia, han pronosticado un gasto de capital total de al menos 630.000 millones de dólares en 2026, y la mayor parte de ese gasto se ⁠destinará a centros de datos y procesadores.

"Las últimas cifras de Nvidia y sus previsiones dejan claro que las preocupaciones sobre una desaceleración de la ‌IA simplemente aún no se están materializando", dijo Bob O'Donnell, analista jefe de TECHnalysis Research.

Aun así, hay indicios de riesgo para ⁠el dominio que Nvidia ha mantenido durante mucho tiempo en la fabricación de chips de IA. AMD, su rival ⁠más pequeño,

tiene previsto presentar un nuevo servidor de IA insignia a lo largo del año y ha cerrado acuerdos con los principales clientes de Nvidia, entre ellos Meta.

Por su parte, Google, de Alphabet, se ha convertido en uno de los principales competidores con un acuerdo para proporcionar al creador del chatbot Claude, Anthropic, sus chips internos llamados TPU. Según medios de comunicación, Google también está en conversaciones para suministrar a Meta.

Las grandes tecnológicas se están volcando cada ‌vez más en la búsqueda de mayor potencia informática, dedicando recursos al diseño ​de chips propios que están implementando en sus centros de datos.

La concentración de las ventas de Nvidia entre unos pocos clientes clave aumentó durante el ejercicio fiscal 2026, que acaba de terminar, con dos clientes que representaron el 36% de las ventas. Durante el ejercicio fiscal anterior, tres clientes representaron el 34% de las ventas.

(Información de Arsheeya Bajwa y Zaheer Kachwala en Bengaluru y Stephen ‌Nellis y Max A. Cherney en San Francisco; edición de Shinjini Ganguli, Sayantani Ghosh y Matthew Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)