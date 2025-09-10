Los resultados de Puig se ven "empañados" por la ralentización de la demanda de fragancias

Las acciones de Puig

caen un 6% y alcanzan su nivel más bajo desde abril

Los analistas señalan los comentarios de la dirección sobre la moderación del crecimiento del mercado de fragancias en el segundo semestre, cuando la empresa española de belleza presentó sus resultados del primer semestre

"Las sólidas cifras se ven empañadas por la moderación de la categoría de fragancias", afirma Jefferies

El bróker cree que la moderación ha sido global, en parte debido a los cambios en la demanda en la región EMEA en los dos últimos meses

J.P.Morgan también ve riesgo en la desaceleración de la demanda de fragancias en el mercado final y en la reducción de existencias

Si se mantienen las pérdidas, las acciones de Puig sufrirán su peor jornada desde marzo; se sitúan en la parte baja del índice europeo STOXX 600

y del índice IBEX 35 madrileño

Su homóloga francesa L'Oreal

pierde un 0,9% (Información de Mireia Merino; edición en español de Paula Villalba)