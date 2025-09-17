Los Reyes abren su palco en el Teatro Real a colectivos sociales cuando no tenga uso oficial, empezando por 'Otello'

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los Reyes han expresado su voluntad de que el Palco Real del Teatro Real se abra a la sociedad civil en aquellas representaciones en las que no se use para actividades oficiales, decisión que coincide con el inicio de la temporada con la ópera 'Otello', de Verdi, con dirección musical de Nicola Luisotti y escénica de David Alden.

Esto supone el acceso de representantes de distintos colectivos sociales a un espacio que, desde que el Real abrió sus puertas hace 175 años, siempre ha tenido un uso institucional.

"Desde hace años, los Reyes querían llevar a cabo esta iniciativa que, formalmente, ha podido ser puesta en marcha tras el trabajo conjunto del Teatro Real y de la Casa de Su Majestad el Rey", explica el teatro en un comunicado.

Así, coincidiendo con la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Mundial de la Paz, se ha propuesto que sean Unicef, ACNUR, Unesco, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Española, Cáritas Española, Save the Children, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Manos Unidas y Paz y Desarrollo las organizaciones que seleccionen a las personas que ocuparán el Palco Real en las funciones de 'Otello' --se estrena este viernes 19 de septiembre--.

En los próximos meses se invitará a organizaciones vinculadas a la celebración de otras efemérides como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre; el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre; el Día Mundial de la Educación, ya el 24 de enero; el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero; el Día de la Danza, el 29 de abril; el Día Mundial de la Cruz Roja, el 8 de mayo, y el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio.