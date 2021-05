Los Reyes felicitan a Laura Diepstraten por su triunfo en el International Low Vision Song Contest

Los Reyes don Felipe y doña Letizia han felicitado a la joven almeriense Laura Diepstraten por su triunfo en la primera edición del International Low Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos.

La compositora de la canción 'Otra visión' ha recibido un cariñoso escrito de la Casa Real firmado por los Reyes en el que se declaran "orgullosos de su éxito" y le dan su "enhorabuena de corazón" por su actuación "y por ser un ejemplo de talento, dedicación y esfuerzo", según ha informado ONCE en una nota.

"Querida Laura, muchas felicidades por haberte proclamado ganadora en el International Low Vision Song Contest. Nos hemos sentido muy orgullosos de tu éxito y de que seas la primera en conseguirlo. Enhorabuena de corazón por tu actuación y por ser un ejemplo de talento, dedicación y esfuerzo. Con un fuerte abrazo, Felipe R. Letizia R.", reza el mensaje que le han transmitido desde el Palacio de la Zarzuela.

La joven se ha mostrado sorprendida tras recibir un correo electrónico remitido de los Reyes al que pudo acceder a la vuelta de su clase de piano. "No sé lo que siento, no me lo creo, pensé que era un virus en el móvil o una broma", reconocía emocionada tras leer el mensaje. "Me siento muy feliz por esta felicitación de los Reyes. Me hace sentirme más orgullosa aún de este premio que quiero compartir con todas las personas ciegas del mundo, para que sigan luchando por cumplir sus sueños", ha dicho.

La ganadora del Euro-Low Vision recibió también el homenaje del Ayuntamiento de Pulpí, su localidad natal, en la que el alcalde Juan Pedro García, acompañado por la diputada de Deportes y Juventud de la Diputación de Almería, Angeles Martínez, entre otros representantes loclaes, le entregaron una placa de reconocimiento en la que aparece su imagen sentada al piano con un 1 en grande entre laureles y el escudo del municipio almeriense. Laura asistió al acto acompañada por sus padres y su profesor de canto.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, felicitó a la flamante ganadora en sus redes sociales tras confirmarse su contundente victoria europea. "España gana la primera edición de Eurovisión para artistas ciegos con una emotiva canción de la almeriense Laura Diepstraten. Un sueño hecho realidad con la sensibilidad de otra forma de mirar y el apoyo de la ONCE", dijo el presidente andaluz a sus más de 154.000 seguidores en Twitter.

La canción que representó a España el pasado viernes en el Euro-Low Contest quedó en primer lugar, al obtener el 27,55 por ciento de los 7.055 votos emitidos de forma telemática con 1.944 puntuaciones, por delante del segundo país, Turquía, que sumó el 21 por ciento de los votos.

En esta primera edición de este concurso europeo, organizado por la Asociación Alemana de Personas Ciegas o con Discapacidad Visual Grave, en colaboración con VIEWS Internacional de Bélgica y la ONCE, han participado 17 países: Bélgica, Bulgaria República Checa, Chipre, Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia, España, Suiza, Turquía y Reino Unido.

Laura fue la participante más joven de los 17 países y compitió con cantantes y grupos de dilatada trayectoria musical, integrados todos ellos por personas ciegas o con discapacidad visual grave. 'Otra visión', compuesta por ella misma, cuenta la perspectiva de una persona ciega ante la vida y cómo ve de forma distinta al resto de personas videntes.

Ciega de nacimiento, Diepstraten, 14 años, estudia 3º de la ESO en el I.E.S. Mar Serena en Pulpí, y 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio 'Narciso Yepes' en la vecina localidad de Lorca (Murcia). Con solo ocho años, ganó el Concurso Musical de la ONCE de Andalucía en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú 'Blanco y Negro', con 10 participó en el programa 'Fenómeno Fan' de Canal Sur TV y con 11 en 'La Voz Kids' como concursante del equipo de Rosario Flores.

Europa Press