Los Reyes lamentan la muerte de Fernández Vara, "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad"

Los Reyes lamentan la muerte de Fernández Vara, “un servidor público que hizo del diálogo su seña de

Los Reyes lamentan la muerte de Fernández Vara, "un servidor público que hizo del diálogo su seña de
Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los Reyes han lamentado la muerte del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, a quien se han referido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Así lo han expresado este domingo, destacado además "su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles", al tiempo que han señalado su "profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".

Asimismo, han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a los familiares de Fernández Vara.

