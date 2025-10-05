Los Reyes lamentan la muerte de Fernández Vara, "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad"
MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -
Los Reyes han lamentado la muerte del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, a quien se han referido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".
Así lo han expresado este domingo, destacado además "su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles", al tiempo que han señalado su "profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".
Asimismo, han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a los familiares de Fernández Vara.
