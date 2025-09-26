Los Reyes y la Princesa Leonor llegan a Pamplona: selfis con los ciudadanos y aplausos ante el Palacio de Navarra

PAMPLONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) - Los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor han llegado este viernes sobre las 10.30 horas al Palacio de Navarra, en Pamplona, para iniciar una visita de dos días a la Comunidad foral, en la que mantendrán encuentros con autoridades y recorrerán distintas localidades y enclaves del patrimonio cultural. Es la primera visita a Navarra de Leonor, que además del título de Princesa de Asturias, ostenta también el de Princesa de Viana, localidad navarra que visitará este mismo viernes. A su llegada al Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, aguardaban decenas de personas que han aplaudido a los Reyes y a la Princesa, con repetidos gritos de 'Viva el Rey' o 'Viva la Princesa de Viana'. Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor se han acercado a saludar a los ciudadanos que aguardaban su llegada a la entrada del Palacio de Navarra y muchos de los vecinos han aprovechado para hacerse 'selfies' con los Reyes y la Princesa. Leonor incluso ha firmado autógrafos. Además, los tres se han detenido unos minutos y han conversado con algunos de los ciudadanos que les aplaudían detrás de las vallas colocadas a ambos lados de la entrada del Palacio por la parte que da al Paseo Sarasate, frente al Monumento a los Fueros. La llegada de Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor se ha producido ante una gran presencia de medios de comunicación y un fuerte despliegue policial. En un primer coche abriendo la comitiva viajaban los Reyes, seguidos en otro vehículo oficial por su primogénita. Los Reyes y la Princesa han sido recibidos en la calle, en la entrada al Palacio, por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. En un momento de la conversación con las autoridades, la Reina Letizia se ha interesado por el Monumento a los Fueros, que se encuentra precisamente a escasos metros de la entrada del Palacio de Navarra, en el Paseo de Sarasate. Antes de la llegada de los Reyes y la Princesa, la coalición Contigo-Zurekin ha mostrado su rechazo a la visita, con una pancarta precisamente ante el Monumento a los Fueros en la que se leía 'El futuro es república. Etorkizuna erreplubika da'. El programa de la visita recogía, tras la llegada al Palacio de Navarra, una visita al Salón del Trono del Palacio de Navarra, donde saludarán a otros miembros del Gobierno de Navarra y del Parlamento foral. Desde allí se dirigirán al Salón Isabelino, donde el jefe del Archivo Real y General de Navarra, Felix Segura, les ofrecerá unas explicaciones sobe el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III El Noble para su nieto Carlos de Trastámara. Posteriormente, se trasladarán a la galería del Palacio de Navarra, donde la Princesa de Asturias y de Viana firmará en el libro de Oro del Palacio de Navarra.

Finalmente, en el Salón del Trono, se realizará una foto de grupo con el Consejo de Gobierno de Navarra y la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. A continuación, los Reyes y la Princesa viajarán a Viana, donde visitarán la exposición con motivo del VI Centenario de la creación del Título Príncipe de Viana, con explicaciones a cargo de Pilar Martínez de Olcoz, técnica de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Viana. El viaje de Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor se completa este viernes con la visita al Monasterio de Leyre, donde realizarán un homenaje a los reyes de Navarra. El sábado la visita incluirá el Palacio Real de Olite y el Ayuntamiento de Tudela.