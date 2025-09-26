Los Reyes y la Princesa Leonor visitan el Palacio de Navarra y conocen el documento de creación del Principado de Viana

PAMPLONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) - Los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa de Viana y de Asturias Leonor, han visitado este viernes el Palacio de Navarra en Pamplona, donde han sido recibidos por las principales autoridades, y han conocido el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble'. Han llegado a Pamplona pasadas las 10.30 horas, donde han sido recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echevarría. Alrededor de un centenar de personas se congregaban en el exterior del Palacio de Navarra y junto al Monumento a los Fueros que han celebrado la llegada de Felipe, Letizia y Leonor con aplausos y gritos de 'Viva el Rey', 'Viva la princesa de Viana' y 'Leonor guapa'. Antes de entrar al edificio, se han dirigido al público para saludarles y sacarse alguna foto con ellos. En el Salón Isabelino, donde el jefe del Archivo Real y General de Navarra, Felix Segura, les ha ofrecido explicaciones sobre el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble' para su nieto Carlos de Trastámara, fechado el 20 enero de 1423. Según ha indicado, tras su fallecimiento, su hermana, que nunca se tituló como princesa de Viana, se convirtió en 1479 en la primera reina de Navarra llamada Leonor. Segura ha destacado que se trata de un "documento único, original, no existe otra copia, mediante el cual Carlos III, en el cénit de su reinado, dos años antes de fallecer, creó un título que fue totalmente novedoso para la Corona Navarra, asociado para siempre a la figura del heredero". Escrito en romance navarro, este documento "permitió al Reino de Navarra equipararse a los grandes reinos de la Europa del momento, como Inglaterra y Francia, que también tenían la figura del heredero titulada". Además, entregaba al príncipe "un conjunto de villas, lugares, castillos, localizados en el extremo occidental del Reino, en una zona fronteriza, vulnerable a una posible invasión" y las convierte en "un territorio cohesionado" que "sería en adelante inseparable del reino de Navarra". Asimismo, Segura ha indicado que "no se esconde un interés del propio monarca, íntimo o sentimental, hacia al propio nieto al que, de alguna manera, está galardonando". "Movido por la paternal afección y amor hacia su nieto, decide ensalzar su honor y dignidad con esta concesión" y "fortalecer y engrandecer la figura del futuro sucesor", ha subrayado. En el Salón del Trono del Palacio han sido saludados por los consejeros del Gobierno de Navarra y miembros de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento foral, entre los que se encontraban los portavoces de UPN, PSN, PPN y Grupo Mixto (Vox), Javier Esparza, Ainhoa Unzu, Javier García y Emilio Jiménez, respectivamente.

No han acudido representantes de EH Bildu ni Contigo-Zurekin. La visita ha continuado en la galería del Palacio de Navarra, donde la princesa de Asturias y de Viana ha firmado en el libro de Oro del Palacio de Navarra. Finalmente, en el Salón del Trono se han realizado una foto de grupo con el Consejo de Gobierno de Navarra y la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. Los Reyes y la princesa continuarán este viernes su visita en la localidad de Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana. Allí recorrerán el ayuntamiento y otras localizaciones relacionadas con el Principado. La jornada finalizará con la visita al Monasterio San Salvador de Leyre, en donde tendrá lugar una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra. El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.