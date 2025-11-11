Los riesgos de inflación están equilibrados, dice Elderson, del BCE

FRÁNCFORT, 11 nov (Reuters) -

Los riesgos para la inflación de la eurozona están equilibrados y el nivel actual de los tipos de interés es adecuado, dijo en una entrevista al periódico español Expansión Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, quien rara vez hace comentarios sobre política monetaria.

"Los riesgos de que la inflación sea mayor de lo esperado están equilibrados con los de que sea menor de lo previsto", dijo Elderson el martes.

"En general, lo que vemos ahora es que la inflación convergerá hacia nuestro objetivo del 2% a medio plazo". (Información de Balazs Koranyi; edición de Alison Williams; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)