Los riesgos están equilibrados y la política del BCE es adecuada, dice Sleijpen

ÁMSTERDAM, 17 nov (Reuters) -

Los riesgos que rodean las perspectivas de inflación de la zona euro están equilibrados y el nivel actual de los tipos de interés es adecuado, dijo el lunes en rueda de prensa el jefe del banco central neerlandés, Olaf Sleijpen.

El BCE ha mantenido los tipos de interés sin cambios desde junio y los mercados no esperan cambios ni siquiera en diciembre, cuando el BCE publique una nueva serie de proyecciones económicas, que podrían mostrar un crecimiento de los precios por debajo del objetivo del 2% fijado por el banco para el próximo año.

"Los riesgos de inflación en la zona euro están equilibrados", dijo Sleijpen, uno de los miembros más recientes del Consejo de Gobierno del BCE.

La inflación de la zona euro, que ha rondado el objetivo del 2% durante la mayor parte de este año, se situará por debajo de esa cifra en 2026 si se tiene en cuenta el efecto base estadístico, y algunos responsables de política monetaria temen que el bajo crecimiento de los precios se consolide si las empresas ajustan su política salarial y de fijación de precios.

Sin embargo, la mayoría de los dirigentes monetarios han restado importancia al riesgo de

que la inflación quede por debajo del objetivo,

lo que consolida las apuestas del mercado de que el BCE ha terminado de recortar los tipos de interés tras reducir a la mitad el tipo de depósito hasta el 2% en el año transcurrido hasta junio.

"En nuestra reunión de diciembre habrá muchos datos nuevos", dijo Sleijpen. "Por ahora, yo diría que estamos en un buen lugar y, si los datos siguen siendo coherentes con el panorama actual, en diciembre no vería ninguna razón para decir que ya no estamos en un buen lugar".

