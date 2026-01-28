Los riesgos geopolíticos refuerzan la necesidad de autonomía en los pagos europeos, según Cipollone

MADRID, 28 ene (Reuters) -

El aumento de las tensiones geopolíticas refuerza la necesidad de que Europa desarrolle sistemas de pago bajo su propio control, según dijo Piero Cipollone, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, en una entrevista publicada el miércoles en el diario español El País.

Cipollone afirmó que la creciente "militarización" de las herramientas económicas y tecnológicas está aumentando las vulnerabilidades globales y subrayó la necesidad de una infraestructura de pagos europea basada totalmente en tecnología europea.

"Necesitamos un sistema de pagos europeo que esté totalmente bajo nuestro control. Eso es lo que estamos haciendo con el euro digital", afirmó.

Europa carece de un líder de los pagos transfronterizos capaz de rivalizar con el duopolio estadounidense de Visa y Mastercard.

Al preguntarle sobre si los ataques a la independencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que han provocado el apoyo público de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y de otros banqueros centrales, podrían tener un impacto en las decisiones de política monetaria, Cipollone dijo que el BCE sigue centrado en la economía de la zona euro.

"Somos el banco central de la zona euro, no el de EEUU", afirmó.

"Fijamos nuestros tipos de interés para asegurar la estabilidad de precios, es decir, una inflación del 2% a medio plazo. Lo que ocurre en otras partes del mundo es relevante siempre y cuando lo sea para la inflación en la zona del euro."

Cipollone afirmó que la economía de la zona euro ha demostrado hasta ahora su capacidad de resistencia y espera cifras que podrían superar las previsiones.

Asimismo, señaló que la última revisión al alza se debía esencialmente a la inversión, que no solo impulsa la demanda, sino que también amplía la capacidad productiva, apoyando un crecimiento más rápido sin comprometer la estabilidad de precios.

No obstante, Cipollone advirtió de que la incertidumbre geopolítica va en aumento y podría lastrar la recuperación.

"La incertidumbre puede aumentar y esto puede repercutir en la solidez de la recuperación, ya que pondría en peligro la inversión", dijo.

"Esto podría tener un impacto, especialmente en el crecimiento, y obviamente tendría un efecto en la inflación. Si esta incertidumbre se prolonga, tendrá un impacto en la economía real."

(Información de Jesús Aguado; edición de Pietro Lombardi; edición de Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)