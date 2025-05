Los rumanos vuelven a las urnas tras una anulación electoral que desató una crisis política

BUCAREST, Rumanía (AP) — Los rumanos votaban el domingo en una repetición crítica de las elecciones presidenciales después de que la anulación de los comicios del año pasado sumiera al país miembro de la Unión Europea y la OTAN en su peor crisis política en décadas.

Once candidatos compiten por la presidencia y se espera una segunda vuelta el 18 de mayo. Las urnas abrieron a las 7 de la mañana y cerrarán a las 9 de la tarde. Los rumanos en el extranjero han podido votar desde el viernes.

El panorama político de Rumania se sacudió el año pasado cuando un tribunal superior anuló las elecciones anteriores en las que el ultraderechista Calin Georgescu, recién llegado a la política, lideró la primera ronda, entre acusaciones de infracciones electorales e interferencias rusas, que Moscú ha negado.

Como en muchos países de la UE, el sentimiento antisistema va en aumento en Rumania, alimentado por la alta inflación y el costo de vida, un gran déficit presupuestario y una economía lenta. Los observadores dicen que el malestar ha fortalecido el apoyo a figuras nacionalistas y de extrema derecha como Georgescu, quien está bajo investigación y tiene prohibido participar en la repetición.

Aunque los datos de las encuestas locales deben tomarse con cautela, una mediana de encuestas sugiere que el nacionalista de ultraderecha George Simion entrará en la segunda vuelta, probablemente enfrentándose al alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, o al candidato de la coalición gobernante, Crin Antonescu.

Dan, un matemático de 55 años y exactivista anticorrupción que fundó el partido Unión Salvar Rumania (USR) en 2016, se postula con una plataforma europeísta "Rumania Honesta". Afirma que Rumania necesita un presidente "que tenga la voluntad y la capacidad de reformar el sistema".

El veterano centrista Antonescu, de 65 años, ha hecho campaña para mantener la orientación prooccidental de Rumania, mientras que Victor Ponta, ex primer ministro entre 2012 y 2015, también ha promovido una campaña al estilo de Trump de "Rumania Primero" y se jacta de tener estrechos lazos con el gobierno de Trump.

Otra aspirante, Elena Lasconi, quedó en segundo lugar en la primera ronda del año pasado y participaba en la repetición. Se ha posicionado como una candidata firmemente prooccidental y antisistema, que arremete contra lo que describe como una clase política corrupta.

La desconfianza en las autoridades sigue siendo generalizada, especialmente entre aquellos que votaron por Georgescu, un electorado considerable al que Simion ha intentado atraer.

"El sentimiento antisistema no es como un movimiento anárquico, sino que está en contra de las personas que destruyeron este país", afirmó Simion. El candidato, quien quedó en cuarto lugar en la carrera del año pasado y luego apoyó a Georgescu, dijo a The Associated Press que "ya no somos un estado democrático".

Simion dijo que su partido nacionalista de extrema derecha Alianza para la Unidad de los Rumanos está "perfectamente alineado con el movimiento MAGA", aprovechando una creciente ola de populismo en Europa tras el regreso político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. AUR saltó a la fama en las elecciones parlamentarias de 2020, proclama defender la "familia, nación, fe y libertad", y desde entonces ha duplicado su apoyo.

La repetición de las elecciones es un momento crucial para Rumania mientras busca restaurar su democracia y mantener sus alianzas geopolíticas, que se han visto puesta a prueba desde el fiasco de las elecciones canceladas.

La decisión de anular las elecciones y la prohibición de la candidatura de Georgescu atrajo críticas del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, Elon Musk y Rusia, que apoyó públicamente su candidatura en la repetición.

El mandato presidencial dura cinco años y conlleva poderes significativos de toma de decisiones en seguridad nacional y política exterior.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.