Los rusos competirán como neutrales en los Juegos de Invierno aunque acabe la guerra en Ucrania

ROMA, 2 ene (Reuters) -

Los atletas rusos que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina no podrán representar a su país aunque se alcance un acuerdo de paz con Ucrania, dijo la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en una entrevista a un periódico italiano.

Por el momento, nada cambiaría la decisión del Comité de permitir a los atletas rusos participar en los juegos de febrero solo como individuos que se representen a sí mismos, dijo Coventry al Corriere della Sera en una entrevista publicada el viernes. El COI prohibió a Rusia y Bielorrusia tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y dictaminó en septiembre que los rusos y bielorrusos que compitan en Milán Cortina lo hagan como atletas individuales, sin bandera ni himno nacional.

En otras declaraciones, Coventry, la primera mujer presidenta del COI, dijo que celebrar los Juegos Olímpicos en varias ciudades, como está haciendo Italia, se convertiría en "la nueva normalidad" y que los Juegos de Milán Cortina proporcionarían una guía útil para el futuro.

El COI no respondió de inmediato a una solicitud de confirmación de Reuters sobre los comentarios de Coventry.

Los Juegos de Milán Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero. (Información de Enrico Sciacovelli; edición de Gavin Jones y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)