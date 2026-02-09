Los Seattle Seahawks se vengan y ganan la Super Bowl ante los Patriots con una defensa implacable

Por Frank Lospennato

SANTA CLARA, California, 8 feb (Reuters) - Los Seattle Seahawks se valieron de una defensa dominante para derrotar a los New England Patriots por 29-13 en la Super Bowl LX el domingo, impidiendo que los Patriots consiguieran su séptimo campeonato, un récord en la NFL, y vengándose de la dolorosa derrota sufrida ante el mismo rival en la final de hace 11 años.

Kenneth Walker III acumuló 135 yardas en carrera y se llevó el título de MVP de la Super Bowl, mientras que los Seattle capturaron al mariscal de campo de los Patriots, Drake Maye, en seis ocasiones, incluyendo un "que Uchenna Nwosu devolvió 44 yardas para anotar un touchdown que selló la victoria.

Jason Myers anotó cinco goles de campo, un récord en la Super Bowl, y Sam Darnold conectó con AJ Barner para una anotación que impulsó la ofensiva de los Seahawks.

La victoria supuso el segundo título de la Super Bowl en la historia de la franquicia de Seattle y el primero desde 2014. Un año después sufrieron una aplastante derrota ante New England, cuando una intercepción de Malcolm Butler en la línea de gol a 20 segundos del final preservó la victoria de los Patriots.

Darnold, que ha protagonizado uno de los giros más notables al final de una carrera, se convirtió en el cuarto mariscal de campo en ganar la Super Bowl en su primera temporada con un equipo, uniéndose a Tom Brady, Trent Dilfer y Matthew Stafford.

"Es increíble. Todo lo que ha pasado en mi carrera, pero hacerlo con este equipo, no lo cambiaría por nada", dijo Darnold, que juega en su quinto equipo en ocho temporadas.

"Estoy muy orgulloso de nuestros chicos, no tengo palabras para expresar lo bueno que es nuestro equipo defensivo y nuestros equipos especiales. Es una sensación increíble, tío. Estoy muy feliz por los chicos de nuestro vestuario y nuestros entrenadores".

Walker se convirtió en el primer corredor en ganar el MVP (jugador más valioso) de la Super Bowl desde Terrell Davis, de Denver, en 1998.

"Es un sueño hecho realidad, porque mucha gente juega toda su carrera y nunca llega tan lejos", dijo Walker.

DEFENSA DOMINANTE

La defensa de Seattle marcó el tono desde el principio, obligando a New England a patear en las cinco posesiones de la primera mitad. Los Patriots no registraron ni una sola jugada dentro de la yarda 43 de Seattle durante tres cuartos, ya que la presión de los Seahawks sobre Maye fue implacable.

Myers capitalizó la ventaja en el terreno de juego, abriendo el marcador en la primera serie ofensiva de Seattle y sumando goles de campo desde 39 y 41 yardas para lograr una ventaja de 9-0 al descanso.

Añadió otro en el tercer cuarto antes de que Darnold encontrara a Barner para una anotación de 16 yardas cinco jugadas después de un costoso fumble de Maye, ampliando la ventaja a 19-0.

New England finalmente respondió cuando Maye conectó con Mack Hollins en una anotación de 35 yardas, recortando la desventaja a 19-7 con poco más de 12 minutos por jugar.

Sin embargo, después de quedar atrapados en su propia línea de 4 yardas tras una patada de despeje de 55 yardas de Michael Dickson, que se convirtió en el segundo australiano en jugar y ganar una Super Bowl, la ofensiva de los Patriots terminó cuando Julian Love interceptó a Maye, lo que dio lugar a otro gol de campo de Myers y una ventaja de 22-7 para Seattle.

Un touchdown tras captura y balón suelto de Nwosu puso el partido fuera del alcance de los Patriots con un 29-7 y, aunque Maye conectó con Rhamondre Stevenson para una anotación tardía de los Patriots, Seattle se hizo con para asegurar la victoria.

Maye completó 27 de 43 pases para 295 yardas, con dos intercepciones.

"Estoy orgulloso de todo lo que han hecho. Estoy tan decepcionado como ellos", dijo Mike Vrabel, en su primer año como entrenador jefe de los Patriots, a los periodistas.

"Pero, como cada año, alguien va a perder este partido y tenemos que recordar lo que se siente y asegurarnos de que no se repita".

