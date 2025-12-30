Los separatistas de Yemen se niegan a retirarse tras ataques sauditas

Los separatistas de Yemen rechazaron el martes los llamados de la coalición liderada por Arabia Saudita a retirarse, pocas horas después de ataques contra un supuesto cargamento de armas en un puerto bajo su control.

El país más pobre de la península arábiga está inmerso en una devastadora guerra desde 2014 entre el gobierno (una amalgama de grupos que incluyen a formaciones separatistas) y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

Antes del anuncio de los separatistas, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la retirada de sus fuerzas restantes en Yemen, después de que Arabia Saudita fijara un plazo de 24 horas para su salida.

"No se trata de retirarse. Es irracional pedirle al propietario de una tierra que la abandone. La situación exige permanecer y fortalecerse", declaró a la AFP Anwar Al-Tamimi, portavoz del Consejo de Transición del Sur (STC).

"Estamos en una posición defensiva, y cualquier movimiento hacia nuestras fuerzas será respondido por nuestras fuerzas", añadió.

El portavoz dijo que Arabia Saudita había desplazado a unos 20.000 efectivos de seguridad a lo largo de su frontera cercana a posiciones controladas por el STC.

Yemen impuso el martes el estado de emergencia ante el avance de formaciones separatistas por el sur, que complican todavía más una larga guerra en este país con varias potencias regionales implicadas, como Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos.