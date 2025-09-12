Los siete jugadores israelíes inscritos en el Open Basque Country Sestao se dan de baja del torneo

BILBAO, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los siete jugadores israelíes inscritos en el 40 Open Basque Country de Sestao, que se celebrará desde este viernes, 12 de septiembre, hasta el día 18 en el Frontón Municipal de Las Llanas de la localidad vizcaína, se han dado de baja del torneo.

Según ha informado Open Internacional Basque Country Sestao y el Club Ajedrez de Sestao, como organizador de la competición, el pasado miércoles, tres de ellos renunciaron a participar y este viernes, a escasas horas de comenzar la cita deportiva, se han hecho públicas las bajas de los otros cuatro jugadores israelíes.

El Club Ajedrez de Sestao, como muestra de rechazo a la "conculcación sistemática de derechos humanos por parte de Israel" en Gaza, invitó la semana pasada a los ajedrecistas israelíes a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, jugar bajo la bandera de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), ya que, al ser categoría 'open', los organizadores no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia.

En principio, todos los jugadores de Israel rechazaron ambas propuestas y desde la FIDE se advirtió de que, en caso de no respetar las normas, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados, afirmó el club, que alertó de que la posible cancelación pondría incluso en "serio peligro" la continuidad del Club Ajedrez Sestao.

Los jugadores de Israel, cumpliendo las normas de la FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera. Sin embargo, los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo y, por ello, el comité organizador decidió que no habría banderas en las mesas donde se jugarán las partidas y en la instalación, únicamente ondearían las de todas las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina como "humilde expresión de solidaridad" del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao.

Finalmente, los siete jugadores de Israel inscritos han decidido darse de baja del torneo, que comenzará a las 17.00 horas en el Frontón Municipal de Las Llanas.

REFERENCIA NACIONAL

El torneo pretende, según sus organizadores, convertirse en "una de las nuevas referencias del calendario nacional tanto por el nivel y número de jugadores y jugadoras como por su dotación económica", según han destacado desde el Club Ajedrez Sestao.

Esta competición organizada por el Club Ajedrez Sestao, que va a repartir más de 20.000 euros en premios, ha cubierto el cupo máximo de 240 inscripciones de ajedrecistas procedentes de 33 países de cuatro continentes, de los que alrededor de un 10% serán mujeres, una cifra "por encima de la media en este tipo de competiciones", ha destacado el club.

La inscripción está encabezada por ocho 'grandes maestros' de otros tantos países, todos ellos con ELO superior a 2500. El español Eduardo Iturrizaga parte como primer tablero en la nómina de favoritos que completan el cubano Carlos Daniel Albornoz, el noruego Simen Agdestein - exentrenador del número 1 del mundo Magnus Carlsen e internacional con la selección de fútbol de Noruega-, el francés Pierre Laurent-Paoli, el argentino Fernando Peralta, el estadounidense Kirk Ghazarian, el ucraniano Yuri Solodovnichenko y el islandés, campeón nacional, Vignir Stefansson. La competición se disputará mediante sistema suizo a nueve rondas. Habrá premios para hasta siete tramos de ELO, categoría femenina y federados vizcaínos y un cheque de 2800 euros para el ganador absoluto del Open. El torneo comenzará este viernes, a las 17.00 horas. El sábado 13 y el lunes 15 se jugarán dos rondas (10.00 y 17.00 horas), el domingo 14 y el jueves 18 las partidas empezarán a las 16.00 horas y el martes 16 y el miércoles 17 a las 17.00 horas.