Los sindicatos franceses hacen huelga contra la austeridad y presionan a Macron

Por Lucien Libert y Stephane Mahe

PARÍS, 18 sep (Reuters) -

Cientos de miles de personas participaron el jueves en protestas contra la austeridad en toda Francia, según los sindicatos, instando al presidente Emmanuel Macron y a su nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, a que reconozcan su enfado y eliminen los recortes presupuestarios que se avecinan.

Profesores, conductores de tren, farmacéuticos y personal hospitalario fueron algunos de los que se declararon en huelga como parte de la jornada de protestas, mientras que los adolescentes bloquearon decenas de escuelas secundarias. Los manifestantes piden que se abandonen los planes fiscales del Gobierno anterior, que se aumenten los gastos en servicios públicos, que se suban los impuestos a los ricos y que se abandone un cambio impopular que obliga a trabajar más tiempo para obtener una pensión.

En París, se suspendieron muchas líneas de metro durante la mayor parte del día, excepto en las horas punta de la mañana y la tarde. Los alumnos se reunieron para bloquear la entrada de algunos colegios.

"Bloquea tu instituto contra la austeridad", decía una pancarta levantada por un estudiante frente al instituto Lycée Maurice Ravel, donde se concentraron profesores y representantes de los trabajadores.

Sindicatos quieren presionar al Gobierno sobre el presupuesto

"La indignación es enorme y la determinación también. Mi mensaje de hoy al señor Lecornu es el siguiente: son las calles las que deben decidir el presupuesto", dijo Sophie Binet, la jefa del sindicato CGT, mientras el nuevo primer ministro de Macron se esfuerza por elaborar un presupuesto para el próximo año, y un nuevo Gobierno.

Binet dijo que 400.000 personas participaron en las manifestaciones de la mañana en toda Francia, con más, incluyendo una en París, aún por comenzar.

Macron y Lecornu están bajo la presión, por un lado, de los manifestantes y los partidos de izquierda que se oponen a los recortes presupuestarios y, por otro, de los inversores preocupados por el déficit de la segunda economía de la zona euro. El Parlamento está profundamente dividido y ninguno de sus tres principales grupos tiene mayoría.

"Es una advertencia, una clara advertencia a Sébastien Lecornu", dijo Marylise

Léon

, responsable del sindicato CFDT, en relación con las protestas del jueves.

“Queremos un presupuesto socialmente justo”, añadió.

PROTESTAS AFECTAN A ESCUELAS Y TRENES

Una fuente del Ministerio del Interior

dijo

a principios de semana que se esperaba que hasta 800.000 personas participaran en las huelgas y protestas.

Uno de cada tres profesores de primaria estaba en huelga, según el sindicato FSU-SNUipp.

Los trenes regionales se vieron muy afectados por la huelga, mientras que la mayoría de las líneas de tren de alta velocidad TGV del país funcionarán, según las autoridades. Los manifestantes se reunieron para ralentizar el tráfico en una autopista cerca de la ciudad de Toulon, en el sureste del país.

Hubo algunos enfrentamientos al margen de las concentraciones de protesta en la ciudad occidental de Nantes, donde la policía disparó gases lacrimógenos, y en Lyon, donde los medios de comunicación franceses dijeron que tres personas resultaron heridas.

TRABAJADORES ENFADADOS POR LOS PLANES FISCALES

El déficit presupuestario de Francia el año pasado fue casi el doble del límite del 3% de la UE, pero por mucho que quiera reducirlo, Lecornu,

que depende

de otros partidos para impulsar la legislación, se enfrentará a una batalla para reunir el apoyo parlamentario para un presupuesto para 2026.

El predecesor de Lecornu, François Bayrou, fue destituido por el Parlamento la semana pasada por su plan de recorte presupuestario de 44.000 millones de euros. El nuevo primer ministro aún no ha dicho qué hará con los planes de Bayrou, pero ha señalado su voluntad de llegar a un compromiso. Unos 80.000 policías y gendarmes se desplegarán a lo largo del día, dijo. Habrá unidades antidisturbios, drones y vehículos blindados. Más de 90 personas ya habían sido detenidas en varios lugares, según la policía. (Información de Zhifan Liu, Makini Brice, Dominique Vidalon, Mathias de Rozario, Juliette Jabkhiro y Marc Leras; redacción de Ingrid Melander, Philippa Fletcher y Alexandra Hudson; edición de Frances Kerry; editado en español por Irene Martínez)