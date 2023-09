La entidad que preside Beatriz Álvarez "no cederá a la presión ni aceptará propuestas que supongan el colapso económico"

MADRID, 6 Sep. 2023 (Europa Press) -

La Liga F informó este miércoles del rechazo por parte de los sindicatos hacia su nueva propuesta para desbloquear la negociación del Convenio Colectivo de las jugadoras, manteniéndose así la huelga prevista en la primera jornada del campeonato liguero.

"La nueva reunión en el marco de la negociación del Convenio Colectivo ha puesto de manifiesto, de manera clara, la absoluta falta de voluntad de los sindicatos para alcanzar un acuerdo que permitiera desbloquear la huelga", señaló la Liga F tras haberse reunido con FUTPRO, AFE, Futbolistas ON, UGT y CC.OO.

En su nota de prensa, la Liga F recordó que en la víspera ya había propuesto a dichos sindicatos "una oferta donde se eliminaba la parcialidad existente", pasando "a un salario mínimo de 18.000 euros que se incrementaría hasta llegar a 25.000 euros en tres temporadas".

La patronal también había diseñado "ayudas para el cuidado de los hijos/as de las futbolistas durante sus entrenamientos, espacios específicos para lactancia o fondos de ayuda económica para cursar estudios", entre otros avances.

"La respuesta de la parte sindical fue tajante, mostrando un absoluto inmovilismo en sus planteamientos económicos (25.000 euros para la presente temporada y 30.000 euros para la siguiente), sin mostrarse dispuestos a negociar sus exigencias salariales, además de no valorar los beneficios de conciliación familiar y formación ofrecidos", añadió la nota.

Por ese motivo, la Liga F presentó este mismo miércoles "una nueva alternativa de acuerdo para una única temporada con un salario mínimo de 20.000 euros (esto es, un incremento del 25% con respecto al vigente salario mínimo)", según describió a posteriori en el comunicado de prensa.

Esto incluía, en sus palabras, "la posibilidad de alcanzar los 23.000 euros en base a los beneficios comerciales que generara la competición y manteniendo, por supuesto, la supresión de la parcialidad, así como todas las mejoras en materia de conciliación, maternidad, lactancia y beneficios formativos".

"La respuesta sindical ha sido, nuevamente, negativa. De esta forma, la irresponsabilidad y falta de talante y altura de miras de los sindicatos abocan a clubes y las jugadoras a una huelga que perjudica de manera muy grave la imagen el fútbol femenino español", subrayó la Liga F.

La entidad que preside Beatriz Álvarez lamentó esto "en un momento en el que todos los actores deberían haber entendido el evidente potencial de crecimiento del que todas las partes podrían haberse beneficiado en el caso de haber prevalecido el interés común del proyecto por encima de intereses personales".

"Si no hay acuerdo, desde luego, no habrá sido por el esfuerzo y empeño de la Liga F y muy fundamentalmente de sus clubes. Esta Liga Profesional, por evitar una huelga, no cederá a la presión ni aceptará propuestas que supongan el colapso económico de la competición, y, por tanto, el fracaso del fútbol profesional femenino", concluyó la nota.