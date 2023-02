Los sindicatos sanitarios reclaman una "intervención urgente" para frenar el deterioro de la Atención Primaria

Algunos de los principales sindicatos sanitarios, reunidos en el Congreso de los Diputados en torno a la Jornada 'Atención Primaria: ¿Qué impide mejorar la Atención Primaria?', organizada por Unidas Podemos, han reclamado "una intervención urgente" para "frenar el deterioro" de la Atención Primaria (AP).

Para la Secretaria General de Sanidad y Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT, Ana María Francés Roger, esta falta de financiación se viene arrastrando desde la crisis de 2008, "que marcó un antes y después en la sanidad y en la AP". "En esta época se impulsaron muchas de las políticas de austeridad, por lo que nosotros decimos que a partir de aquí es cuando se inicia el deterioro de la AP. Y decimos se inicia porque el deterioro continúa", ha sentenciado.

Tal y como ha descrito, en el bienio 2010-2011 llegó la "contención del gasto", que se incrementó en el de 2012-2013. "En 2019 se impulsa el Marco Estratégico de AP y Comunitaria, que contó con un amplio consenso y eso fue importante, pero no contó con el ingrediente fundamental: la dotación presupuestaria. El Marco Estratégico nació pobre", ha lamentado, para recordar que la pandemia de Covid-19 en 2020 "ahondó más la crisis de prestigio, liderazgo, y de falta de recursos" de la AP.

"¿Qué impide mejorar la AP? No reconocer lo que pasa. Mientras no reconozcamos que los recortes que comenzaron en 2008 han sido la principal causa del deterioro progresivo de la AP y mientras no reconozcamos que la inversión en AP no es un gasto, sino un beneficio, no vamos a mejorar este nivel asistencial, porque la AP es coste-eficiente y favorece la equidad", ha defendido.

Por su parte, el secretario General de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Humberto Muñoz, ha insistido en la necesidad de una "intervención urgente" para mejorar la Atención Primaria. "Es necesaria una mayor financiación. El deterioro se traduce en un olvido por parte de la Administración, y precisamente los gestores y las instituciones han provocado un déficit crónico de financiación", ha remachado.

Toda esta situación, recuerda, lleva a la "desmotivación de buena parte de los profesionales"; así como a un deterioro del reconocimiento social "por parte de una ciudadanía cada vez mas demandante del 'hospitalocentrismo'".

Solo el 15% del gasto sanitario se dedica a primaria

Así, ha puesto de manifiesto que el gasto sanitario es "muy importante" en Atención Hospitalaria, "por encima del 65 por ciento, mientras que en AP el gasto está alrededor del 15 por ciento". De hecho, Muñoz ha llamado la atención sobre que incluso el gasto en prescripción farmacéutica supera la inversión y el presupuesto de la AP. "Además, algunos políticos juegan a incluir el gasto en Farmacia dentro del presupuesto de AP para maquillar sus datos", ha advertido Muñoz.

Así las cosas, ha recordado que, desde CCOO, se hacen una serie de propuestas, tales como: redefinir el Sistema Nacional de Salud (SNS), haciéndolo "sostenible, eficiente y atractivo socialmente", blindando su carácter público y universal, y destinar "como mínimo" el 7,5 por ciento del PIB a su financiación, y de ello reservar el 25 por ciento a la AP.

Asimismo, para CCOO es "imprescindible" redimensionar las plantillas y las cargas de trabajo. "Necesitamos entre 8.000 y 10.000 médicos y pediatras de AP, 15.000 enfermeras de AP; además de profesionales de otras categorías como matronas, terapeutas, psicólogos, odontólgos y personal administrativo", ha detallado Muñoz. También demandan centros de salud "abiertos y accesibles" a toda la población, que den prioridad a las consultas presenciales, y que las telefónicas "no supongan una barrera para las personas mayores". Otra propuesta es la realización de más investigación y formación en los propios centros de salud.

Definir un nuevo modelo de urgencias y emergencias

A su juicio, también sería necesario "definir un nuevo modelo de Urgencias y Emergencias eficaz, que sirva de nexo de unión entre los dos niveles, sin distorsionar la AP, y situar así la AP como elemento esencial del SNS".

Por su parte, el presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, ha advertido de que "el SNS está desorientado con un modelo agotado, profesionales exhaustos y enfadados por la falta de respuestas conjuntas". Para Satse, estas respuestas deben ser lideradas por el Ministerio de Sanidad; sin embargo, este "no ha ido más allá de buenas intenciones, sin hechos concretos que aporten valor y soluciones a los graves problemas del SNS", según Cascos.

Una de las principales cuestiones para Satse es "abordar la cronicidad" sin olvidar "lo agudo y lo inmediato". "El 80 por ciento del gasto en AP lo absorbe la cronicidad, al igual que en los hospitales, y constituye el 60 por ciento del gasto total en España", ha precisado. "Es urgente acometer cambios en AP, puerta de entrada natural del ciudadano en el SNS. Es necesario orientar la atención a la prevención y cronicidad sin olvidarnos de lo agudo", insiste.

Así, Satse propone una mayor educación sanitaria y en cuidados en los centros escolares, con una enfermera referente del centro de salud; una adecuada gestión de la demanda no programada, y una atención especial para los mayores, dada su fragilidad y su situación personal en los centros sociosanitarios.

Por otro lado, ha reclamado la presencia de fisioterapeutas en los centros de salud y en atención domiciliaria. "El crecimiento de los problemas osteomusculares y nuestro estilo de vida actual requieren de la atención con frecuencia del fisioterapeuta. Las demoras en la atención de este profesional generan pérdida de calidad de vida, el riesgo de derivar en lesiones permanentes y en costes sanitarios añadidos", ha aclarado Cascos.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos SIME, José María Molero, también ha lamentado el déficit de profesionales en AP, y ha recordado que la "fuga" de médicos de este nivel asistencial "no solo es al extranjero, sino que también se produce a nivel interno, pues se cambian a otras especialidades tras repetir el MIR, se van a ayuntamientos o se cambian al sector privado", ha comentado, para recalcar que se está produciendo "una desmotivación crónica".

Por ello, ha instado a crear más plazas de médicos de familia y "ajustar" el tiempo que se dedica a la actividad asistencial. "El 70 por ciento del tiempo debe dedicarse a actividad asistencial, pero el 30 por ciento restante debe dedicarse a otras actividades", ha reclamado. Otra de sus proposiciones pasa por "desburocratizar" y poner en marcha medidas que eviten el 'burnout' de los profesionales de la AP. A su juicio, también es necesaria una mejora retributiva, el incentivo de las plazas poco atractivas, no solo las rurales; así como fomentar la conciliación y facilitar los procesos de homologación.

En este sentido, Molero se ha mostrado a favor de la jubilación activa como medida para mejorar el déficit de médicos en AP, "siempre y cuando se le dé un buen contenido a esos profesionales, es decir, unas condiciones en que ellos piensen que pueden aportar al sistema". Por último, opta por instar a la Administración y a los políticos a "hacer publicidad" de la AP. "Las campañas de que los centros de AP estaban cerrados durante la pandemia hizo mucho daño", concluye.

