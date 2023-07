Los sintecho de roma luchan por mantenerse frescos mientras la ola de calor se apodera de italia

ROMA, 22 jul (Reuters) - El aumento de las temperaturas en Italia est√° afectando gravemente a las personas sin hogar, que luchan por mantenerse frescas en las calles durante la ola de calor.

En Roma, un sintecho de mediana edad llamado Antonio, que duerme cerca de la Fontana di Trevi, se desmayó a principios de esta semana, agotado por días de calor incesante.

"Me desmay√© y me despert√© en una ambulancia", dijo, sentado en un taburete en la acera mientras voluntarios de la Cruz Roja le daban botellas de agua fr√≠a durante una operaci√≥n para ayudar a las personas sin hogar de la ciudad mientras contin√ļa la ola de calor.

Encontrar sombra y mantener el agua fría es uno de los mayores problemas, dijo Francesco, otro sintecho, explicando cómo envolvía su botella de agua en bolsas de plástico para mantenerla fría durante más tiempo.

La ola de calor, que el martes registró en la capital italiana una temperatura récord de 41,8 grados centígrados, ha traído otros problemas para las personas que duermen a la intemperie o se ganan la vida trabajando en la calle o mendigando.

"√öltimamente, las calles est√°n bastante desiertas debido a los d√≠as calurosos y no he podido ganar mucho dinero como m√ļsico callejero", dijo Wlad, un ruso con un conejo blanco de mascota en el hombro, mientras descansaba de tocar su guitarra en la Via del Corso romana.

Seg√ļn los meteor√≥logos, el calor sofocante deber√≠a remitir en los pr√≥ximos d√≠as.

Otros pa√≠ses del sur de Europa, como Grecia y Espa√Īa, tambi√©n han sufrido un calor extremo este mes.

(Reporte de Guglielmo Mangiapane; escrito por Helen Popper; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters