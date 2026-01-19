Los sobrevivientes del descarrilamiento "solos y a oscuras rodeados de muertos"

En ese momento no había cobertura. Yo vine aquí a la estación, directamente a Renfe (el ente de gestión ferroviaria, NDR). 'No sabían nada. Llamaron al 112 y avisaron que había habido un accidente. Comenzaron a llamar al maquinista del tren, a los controladores, nadie respondía. Lo que me dejó atónita es que cerraron la oficina y se fueron, dejándonos aquí sin noticias.

Me pareció una locura'.

Es el testimonio de la madre de una joven que viajaba en el vagón número 4 del tren de larga distancia Alvia que, procedente de Madrid, se dirigía a Huelva cuando colisionó a las 19:39 en Adamuz (Córdoba) con el tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había descarrilado y viajaba en dirección contraria, de Málaga a Madrid.

En declaraciones a la emisora pública TVE, la mujer narró los dramáticos momentos de las primeras noticias recibidas del incidente por parte de su hija sobreviviente.

"Mi hija me dijo que habían logrado salir del vagón, pero que había muchos muertos. Los pasajeros estaban solos, a oscuras; ni los servicios de emergencia ni la policía habían llegado aún. Gracias a Dios, ella pudo contarlo. Ahora está en el centro de emergencia habilitado para la clasificación de los heridos". (ANSA).