Los socialistas europeos renuncian a competir por la presidencia del Parlamento Europeo tras la salida de Sassoli

El grupo de los Socialistas y Dem√≥cratas (S&D) en el Parlamento Europeo ha decidido no presentar a ning√ļn candidato a presidir la instituci√≥n durante la segunda mitad de la legislatura, tras constatar que no contaba con los apoyos necesarios en otras formaciones para ganar la votaci√≥n que se celebrar√° en enero para relevar al socialista italiano David Sassoli.

Los socialistas europeos formalizaron la decisión en una reunión de grupo celebrada el martes en Estrasburgo (Francia), en donde se celebra el pleno de la Eurocámara, y ello supuso también la confirmación de que Sassoli, que aspiraba inicialmente a disputar su renovación, se veía forzado a dar un paso a un lado, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La falta de apoyos en las filas de los liberales europeos (Renew Europe) y de Los Verdes fue clave para que el grupo socialista haya optado por no disputar la presidencia de la Euroc√°mara, cuya renovaci√≥n se decidir√° en enero, a√Īaden las fuentes.

De este modo, se hace fuerte la eurodiputada maltesa Roberta Metsola, candidata del Partido Popular Europeo (PPE), el grupo de mayor peso en la Euroc√°mara, aunque tambi√©n hay otros dos nombres formalmente en liza, la espa√Īola Sira Rego por la Izquierda europea y el polaco Kosma Zlotowski por el grupo de Conservadores y Reformistas (ERC).

En una entrevista con el diario italiano 'Il Corriere della Sera', Sassoli ha explicado que no será candidato para no "dividir a la mayoría europeísta" de la cámara, al tiempo que ha advertido de que no se debe dar por sentado que el relevo lo tomará Metsola.

Sassoli fue elegido presidente para los primeros dos a√Īos y medio de la legislatura en el marco del reparto de altos cargos de la UE que negociaron los Estados miembro y que situ√≥ a un socialista en la Euroc√°mara, mientras que la Comisi√≥n ser√≠a ocupada por la 'popular' Ursula von der Leyen y el Consejo, por el liberal belga Charles Michel.

Con todo, el pacto preveía que el presidente de la Eurocámara fuera relevado a mitad de mandato por el presidente del PPE, Manfred Weber, que finalmente tampoco quiere competir por la presidencia de la institución.

El PPE mantiene que a√ļn cambiando de candidato le corresponde a los 'populares' tomar el relevo de Sassoli, pero los socialistas europeos avisaron que al apartarse Weber el acuerdo perd√≠a validez y, por tanto, est√°n por definit a√ļn cu√°l ser√° su l√≠nea de votaci√≥n.

Sobre el reequilibrio de poderes, Sassoli ha dicho al 'Corriere della Sera' que los socialdemócratas representan ahora un "viento nuevo" en el escenario político europeo, impulsados por victorias como las de Alemania, que ahora tiene como canciller a Olaf Scholz. En este sentido, ha defendido la "centralidad" de su grupo en cualquier futuro debate.

As√≠, ha considerado que ser√≠a un "problema" que los socialistas no ocuparan ninguna de las presidencias de las instituciones de la UE y quedasen relegados √ļnicamente al puesto de Alto Representante de Pol√≠tica Exterior que ejerce Josep Borrell.