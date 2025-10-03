Los sojeros estadounidenses, abandonados por China, buscan otros importadores

(Corrige párrafo 12 para decir que productores de soja de Illinois enfrentan pérdidas de US$64 por acre este año, en lugar de US$8 por acre)

Por Tom Polansek

WATERMAN, Illinois, EEUU, 3 oct (Reuters) - Una misión comercial a Nigeria. Un memorándum de acuerdo con Vietnam. Un aumento de las compras de Bangladés.

Estos países no suelen ser clientes importantes de la soja del cinturón agrícola estadounidense.

Pero los agricultores desesperados, sus organizaciones comerciales y el Gobierno del presidente Donald Trump están recurriendo a rincones lejanos del mundo con la esperanza de evitar un desastre para la agricultura debido a una guerra comercial que ha impedido que China compre suministros estadounidenses.

Los esfuerzos hasta ahora no están logrando compensar la pérdida del mayor cliente del país para el cultivo, según muestran los datos y las entrevistas, con un dolor financiero que se extiende a los fabricantes de tractores y otras empresas agrícolas.

Por primera vez en más de 20 años, los importadores chinos aún no han comprado soja de la cosecha estadounidense de otoño, lo que ha obligado a los agricultores a almacenar sus cosechas con la esperanza de que los precios acaben subiendo desde los mínimos de cinco años.

Se trata de un riesgo que retrasa su capacidad de ingresar dinero por la venta de cosechas en un momento en que se enfrentan a un alza de los costos de todo, desde la mano de obra y la energía hasta los fertilizantes.

En una señal de que se espera que continúen los tiempos difíciles en las zonas rurales de Estados Unidos, Trump ha prometido entregar los ingresos procedentes de los aranceles a los agricultores, que apoyaron en gran medida sus campañas a la presidencia.

El jueves, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que el Gobierno haría un anuncio el martes sobre el apoyo a los agricultores.

Los aranceles que Washington y Pekín se impusieron mutuamente este año han hecho que la soja estadounidense sea demasiado cara para los compradores chinos, lo que ha llevado a los importadores a comprar a Sudamérica.

Pero los mercados alternativos para las exportaciones estadounidenses son minúsculos en comparación y no han sustituido a China, durante mucho tiempo el mayor importador mundial con diferencia.

Crisis aguda para los productores de soja de Illinois

La crisis es especialmente aguda en Illinois, el mayor estado productor y exportador de soja de Estados Unidos.

A unos 97 kilómetros al oeste de Chicago, donde la ciudad y los suburbios empiezan a dar paso a verdes campos, el agricultor Ryan Frieders, de 49 años, almacenará gran parte de sus porotos en silos tras haber vendido previamente parte de su esperada cosecha a precios inferiores al costo de producción.

Después de meses de trabajo que incluyeron plantar semillas, fertilizar los campos y rociar herbicidas, los productores de Illinois se enfrentan a pérdidas de hasta US$64 por acre gracias a los bajos precios de los cultivos y a la debilidad de las exportaciones, según estimaciones de la Universidad de Illinois.

Las exportaciones de soja estadounidense a China cayeron un 39% en volumen, a 5,9 millones de toneladas métricas, de enero a julio, antes de que empezara la cosecha de otoño, según los últimos datos del gobierno.

En valor, los envíos se hundieron un 51%, a US$2500 millones, arrebatando a los agricultores un negocio de miles de millones de dólares.

Aumentaron las exportaciones a Bangladés, con algo más de 400.000 toneladas, una fracción de la demanda habitual de China. A pesar del alza de los envíos a Vietnam, Egipto, Tailandia y Malasia, las exportaciones totales de soja estadounidense descendieron un 8% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior, a 18,9 millones de toneladas.

Junto con funcionarios del sector, Frieders, que cultiva en Waterman, Illinois, viajó a Turquía y Arabia Saudita en febrero para reunirse con compradores y visitar procesadores en un viaje patrocinado por el grupo comercial Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos.

"Se habla de India y de expandirse allí, y del sudeste asiático, y del norte de África: esos son los mercados del futuro", dijo Frieders, y añadió: "No existe ese mercado perdido al que no hemos mirado y que podría explotar de repente y convertirse en una nueva China".

Industria de la soja busca mejorar el comercio

La Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo en redes sociales en septiembre que Taiwán se comprometía a comprar US$10.000 millones en productos agrícolas estadounidense en los próximos cuatro años, incluida la soja. Calificó el compromiso de "un cambio de juego", pero era engañoso: tal compromiso no representaría un aumento.

Estados Unidos exportó a Taiwán productos agrícolas por valor de US$3800 millones en 2024, según datos estadounidenses.

Si ese mismo ritmo de ventas se mantuviera durante cuatro años, ascendería a US$15.000 millones.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Rollins.

Los grupos industriales también han intentado impulsar las exportaciones estadounidenses.

Durante una misión comercial en junio, copatrocinada por el Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos, el ministro de Agricultura de Vietnam firmó memorandos de entendimiento para comprar más de US$1400 millones en productos agrícolas estadounidenses, incluida la soja, dijo el grupo.

El Consejo también se reunió con importadores y procesadores de soja nigerianos en junio para promover el comercio, con la esperanza de aumentar las modestas 64.000 toneladas métricas enviadas el año pasado, según la Misión de Estados Unidos en Nigeria.

En agosto, la Misión de Estados Unidos en Nigeria dijo que también se unió a la Asociación Estadounidense de Soja en una ceremonia de graduación relacionada con la acuicultura, una industria que puede utilizar la soja como alimento para peces.

Hasta julio, sin embargo, Estados Unidos no había exportado soja a Nigeria este año, según datos estadounidenses.

Illinois recibió en agosto a compradores agrícolas de Perú, Colombia, Nicaragua, El Salvador, México y la República Dominicana en una visita anual a granjas e instalaciones de manipulación de cultivos.

Estados Unidos no exportó soja a Perú hasta julio, mientras que Nicaragua y El Salvador compraron una cantidad insignificante, según los datos estadounidenses. Las exportaciones a México se mantuvieron prácticamente estables y descendieron a la República Dominicana.

Los agricultores esperan que los esfuerzos den sus frutos a largo plazo, aunque ahora estén pasando apuros.

CHINA DOMINA LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE SOJA

Con más de 1400 millones de habitantes y la mayor cabaña porcina del mundo, es difícil sustituir a China como comprador de soja. Ha importado un promedio del 61% de los suministros mundiales de soja comercializados en los últimos cinco años, más que el resto del mundo junto, según la Asociación Estadounidense de Soja.

En 2024, Estados Unidos exportó casi 27 millones de toneladas métricas de soja a China y 5 millones de toneladas métricas a México, el segundo mayor comprador.

"Los agricultores de soja de nuestro país están siendo perjudicados porque China, sólo por razones de 'negociación', no está comprando", escribió Trump en Truth Social el miércoles.

Dijo que la soja sería uno de los principales temas de discusión cuando se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de cuatro semanas.

Los negocios de China se dirigen ahora a Sudamérica, como ocurrió durante la última guerra comercial de Trump.

El mes pasado, la soja estadounidense era entre 80 centavos y 90 centavos de dólar por bushel más barata que la brasileña para su envío en septiembre u octubre, pero el arancel del 23% de China sobre los envíos estadounidenses añadió US$2 por bushel al costo para los importadores, han dicho los comerciantes.

En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei suspendió brevemente los impuestos a la exportación de soja en septiembre, atrayendo a los compradores chinos que rápidamente reservaron cargamentos, dijeron los comerciantes.

Los acuerdos enfurecieron a los agricultores estadounidenses que buscan vender a China, mientras Bessent dijo que Washington estaba negociando para apoyar financieramente a Milei, un aliado de Trump, con una línea de swaps de US$20.000 millones para Argentina.

"La frustración es abrumadora", dijo Caleb Ragland, de 39 años, un agricultor de Kentucky y presidente de la Asociación Estadounidense de Soja.

AUSENCIA DE CHINA EN EL MERCADO SALPICA A OTROS

El descenso de los ingresos procedentes de la producción agrícola se ha extendido a otras facetas de la América rural.

El fabricante de maquinaria CNH, que vende tractores y segadoras, dijo que las ventas netas en su negocio agrícola cayeron un 20% en los seis meses que terminaron el 30 de junio, en comparación con el año anterior.

"Las buenas noticias sólo llegarán cuando China empiece a hacer pedidos", dijo Gerrit Marx, presidente ejecutivo de CNH, en una entrevista concedida en agosto en la feria Farm Progress Show de Decatur, Illinois.

Decatur, donde se encuentra la sede norteamericana de Archer-Daniels-Midland, era conocida antiguamente como la capital mundial de la soja por su industria de procesamiento, según la alcaldesa Julie Moore Wolfe.

En la Farm Progress Show, cuando se le preguntó dónde estaba la nueva capital de la soja, la alcaldesa bajó la voz hasta un susurro.

"Podría ser Brasil", dijo. (Reporte de Tom Polansek. Editado en Español por Ricardo Figueroa)