Los soldados norcoreanos enviados a Rusia podrían alegrarse de estar allí pese al riesgo de combates

ARCHIVO - En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, soldados marchan durante un desfile militar para conmemorar el 75mo aniversario de la fundación del Ejército Popular Coreano en la Plaza Kim Il Sung en Pyongyang, Corea del Norte, el 8 de febrero de 2023. Los periodistas independientes no recibieron acceso a cubrir el acontecimiento mostrado en la imagen, que fue distribuida por el gobierno norcoreano. Se distribuye como se recibió y no es posible verificar su contenido de forma independiente. La marca de agua es de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de noticias de Corea via AP, Archivo)

朝鮮通信社 - KCNA via KNS