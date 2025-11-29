Los Springboks arrollan 73-0 a Gales en el cierre de su gira europea
Sudáfrica, vigente doble campeona mundial de rugby, cerró a lo grande su gira europea, este sábado en Cardiff, con una victoria por 73-0 ante Gales, en...
1 minuto de lectura
Sudáfrica, vigente doble campeona mundial de rugby, cerró a lo grande su gira europea, este sábado en Cardiff, con una victoria por 73-0 ante Gales, en un partido donde consiguió once tries.
Muchos titulares habituales no estuvieron en este test-match, programado fuera de la ventana de fecha habilitada para los partidos internacionales de noviembre. Trece jugadores galeses, por ejemplo, habían abandonado ya la concentración de su selección para reincorporarse a sus clubes.
En ese contexto, los Springboks tuvieron casi un entrenamiento y encadenaron un cuarto triunfo seguido, después de sus últimas victorias ante Francia (32-17), Italia (32-14) e Irlanda (24-13).
Para Gales es una derrota récord, mayor incluso que la sufrida por 68-14 ante Inglaterra en el último Torneo de las Seis Naciones.
El XV galés no había terminado nunca un partido como local sin sumar ningún punto en la era profesional del rugby.
jta/dr/dam
