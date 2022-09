Los springboks vencen a los pumas, pero los all blacks ganan el rugby championship

(.)

DURBAN, Sudáfrica, 24 sep (Reuters) - Sudáfrica ganó la batalla pero perdió la guerra tras su victoria por 38-21 sobre una indisciplinada Argentina en un King's Park de Durban repleto, un resultado que dio el título del Rugby Championship 2022 a Nueva Zelanda.

Los All Blacks encabezan la clasificación con 19 puntos en sus seis partidos, uno más que Sudáfrica, que no pudo conseguir el punto de bonificación por try que necesitaba para ir con un margen de victoria de 39 puntos en el marcador para reclamar el trofeo.

Argentina, en cambio, se mantuvo cerca en Durban, pero una vez m√°s le fall√≥ la disciplina, ya que recibi√≥ cuatro tarjetas amarillas y concedi√≥ dos try penal. Los Boks tambi√©n marcaron a trav√©s del n√ļmero ocho Jasper Wiese, el delantero Siya Kolisi y el fullback suplente Kurt-Lee Arendse.

Los visitantes se mostraron peligrosos cada vez que tuvieron la pelota en sus manos y marcaron tres tries a través del scrumhalf Gonzalo Bertranou, el back row Juan Martín González y el centro Matías Moroni, pero pasaron la mayor parte del tiempo en defensa ya que concedieron 22 penales en el partido.

"Es duro, pero nunca damos por sentada una victoria y es un honor vencer a un gran equipo como Argentina", dijo el capit√°n sudafricano Kolisi desp√ļes del partido.

"La forma en que empezamos fue lenta. Pero pudimos anotar algunos puntos. Nuestra disciplina también nos falló un poco en algunos momentos".

"Cuando creamos oportunidades (...) estuvimos muchas veces en su campo y no las aprovechamos. Creamos mucho, nuestro plan de juego está funcionando, sólo que no convertimos esas oportunidades".

La victoria de Nueva Zelanda sobre Australia (40-14) a primera hora del d√≠a dificult√≥ la tarea de Sud√°frica en Durban, sobre todo porque s√≥lo han anotado m√°s de 40 puntos en un partido desde que ganaron la Copa del Mundo de Rugby en 2019: contra Georgia en julio del a√Īo pasado.

Al igual que Kolisi, el entrenador Jacques Nienaber ha lamentado su incapacidad de su equipo para convertir la presión en puntos esta temporada, algo que volvió a ocurrir en la primera parte, ya que dominaron la posesión y el campo, pero se fueron ganando 17-7 al descanso.

La mezcla de mala toma de decisiones, una dura defensa y el estilo de juego de Argentina provocó las tarjetas amarillas de los delanteros Marcos Kremer y Juan Martín González, pero los Boks no pudieron sacar provecho.

Wiese marcó su primer try con la camiseta verde y dorada, antes de que Kolisi cruzara la línea cuando se desprendió de un maul y se zambulló.

El medio scrum argentino Gonzalo Bertranou consiguió un try antes del descanso luego de errores en la defensa de los anfitriones.

Por segunda semana consecutiva, Argentina comenzó el segundo tiempo mucho más brillante y se vio recompensada con una segunda anotación a través de González, que mostró una excelente velocidad por la banda izquierda.

Pero el poder√≠o de los Boks y los ingresos desde la banca minarom la energ√≠a de los visitantes, que concedieron dos anotaciones desde mauls que terminaron en try penal y dos amarillas. (Reporte de Nick Said; Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)