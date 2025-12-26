Los Spurs de Wembanyama se perfilan como la amenaza más fuerte del Thunder

OKLAHOMA CITY (AP) — Hace solo unas semanas, el campeón defensor Thunder hacía parecer que el resto de la NBA estaría jugando por el segundo lugar.

Oklahoma City ganó 24 de sus primeros 25 juegos, con el Thunder a menudo superando a sus oponentes y descansando a los titulares en el último cuarto.

Pero han perdido tres veces ante los Spurs que se han convertido en una legítima amenaza para la corona de Oklahoma City. San Antonio derrotó al Thunder 117-102 el jueves, la primera derrota en casa esta temporada para Oklahoma City.

La primera victoria de San Antonio, un apretado triunfo en la semifinal de la Copa NBA, habría sido fácil de descartar. Pero los dos subsecuentes triunfos sobre el Thunder —por 20 en San Antonio el martes y por 15 el jueves— han sido decisivas. Aun así, el pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, no quiso alardear cuando se le preguntó si el éxito de San Antonio contra Oklahoma City ha enviado un mensaje a la liga.

“Quizás sí, quizás no,” dijo. “Pero estamos enfocados en el resto de la temporada. Es muy larga. Ni siquiera estamos a la mitad, así que no estoy realmente seguro de que sea, no sé la palabra -- no estoy realmente seguro de que sea inteligente pensar tan lejos en el futuro.”

Ambos lados dijeron que el número de juegos en un corto período — tres en menos de dos semanas — se asemejaba a una serie de playoffs. Los resultados mostraron al Thunder que tienen trabajo por delante.

“Tenemos que mejorar como grupo," dijo el guardia del Thunder Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP de la liga. "No pierdes contra un equipo tres veces seguidas en un corto período sin que ellos sean mejores que tú. Así que tenemos que ser mejores. Tienes que mirarte al espejo. Y eso es para todos, de arriba a abajo, si queremos alcanzar nuestro objetivo final.”

El Thunder no ha tenido respuestas para Wembanyama. El joven francés de 2,20 metros ha promediado 17,6 puntos y 8,3 rebotes en poco más de 23 minutos por juego contra el Thunder. Ha sido suplente en los tres enfrentamientos porque está recuperándose de una lesión en la pantorrilla que le costó 12 encuentros.

Ha complicado al Thunder defensivamente con su altura, alcance y capacidad para rotar rápidamente. El guardia del Thunder Jalen Williams dijo que Wembanyama tenía al Thunder —típicamente un equipo extremadamente disciplinado— fuera de lugar.

“Solo tener a Victor ahí afuera cubre defensivamente muchos de sus errores, por lo que nuestra progresión ofensiva es mucho más importante porque realmente puede afectar un juego si les dejas hacer lo que planean hacer," dijo Williams.

Ha sido un gran salto para el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, quien a sus 39 años está en su primera temporada completa en lugar de Gregg Popovich, quien dejó el cargo para asumir el rol de presidente del equipo.

El Thunder ha visto esto antes —un equipo joven con un entrenador joven madurando rápidamente con el enfoque correcto. Williams dijo que los Spurs le recuerdan al Thunder de hace dos años que obtuvo el primer lugar en el Oeste y llegó a las semifinales de conferencia después de haber tenido un récord perdedor el año anterior.

Williams dijo que los Spurs tienen el hambre que el Thunder de 2023-24 tenía, y ya han aprendido a canalizarlo.

“Quieren los juegos tanto como nosotros," dijo. "Se trata de quién puede nutrir eso en algo progresivo. Y simplemente no hicimos un buen trabajo en eso, y ellos sí.”

A pesar de todo el bombo, el propósito principal de Oklahoma City sigue intacto. El Thunder espera poder aplicar lo que han aprendido cuando vuelvan a enfrentar a los Spurs el 13 de enero en Oklahoma City y quizás nuevamente más adelante.

“Es fácil aprender a través de las derrotas,” dijo Gilgeous-Alexander. “Lo sientes de inmediato. Odias la sensación. Es motivador. Es fácil. Espero que este equipo mejore. Deberíamos ser un equipo mucho mejor al final de la temporada de lo que somos hoy. Ese es nuestro objetivo.”

___

