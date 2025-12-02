Los Steelers y Mike Tomlin se enfrentan a un reto como nunca antes

PITTSBURGH (AP) — Una de las frases favoritas de Mike Tomlin es "sonríe ante la adversidad", un "Tomlin-ismo" que el entrenador de los Steelers de Pittsburgh utiliza ocasionalmente cuando su equipo atraviesa un mal momento.

Sin embargo, las comisuras de la boca de Tomlin nunca se levantaron, ni una sola vez, mientras intentaba analizar los escombros de una derrota por 26-7 ante Buffalo el domingo, que fue tan enfática como completa.

En cambio, el entrenador con más años en el cargo en los deportes de equipo de América del Norte sonaba casi resignado después de pasar tres horas viendo a su equipo ser vapuleado de una manera que rara vez ha ocurrido durante sus 19 años en el puesto.

Los Bills hicieron lo que quisieron, cuando quisieron, acumulando 249 yardas por tierra y empujando a la defensa más cara de la NFL durante tres horas en el frío de finales de noviembre, que ofreció pocas pruebas de que los Steelers se dirigen en la dirección correcta mientras se avecina el tramo final.

¿Qué tan mal se puso? Cuando la pantalla del videomarcador en la zona sur del Acrisure Stadium se apagó a principios del último cuarto con los Steelers perdiendo por 16 —una clara señal de que el himno no oficial del equipo, "Renegade" de Styx, está por venir—, la parte de la multitud de más de 66.000 personas que permanecía abucheó.

Fue el momento de protesta más ruidoso, pero no el único. También surgieron cánticos de "Despidan a Tomlin" en ocasiones, la frustración de una base de fanáticos que no ha visto una victoria en los playoffs en ocho años y contando —y con escasas evidencias recientes de que la racha terminará pronto— desbordándose.

Tomlin no reconoció si los escuchó o no, pero entendió.

"Yo sé lo inquieto y frustrado que estaba, así que supongo que ellos estaban en el mismo estado en el que estábamos nosotros", dijo.

Quizás, pero la frustración que siente Tomlin y la frustración que siente la base de fanáticos provienen de lugares muy diferentes.

Tomlin sigue siendo firme en que las respuestas para arreglar un equipo que ha estado estancado como competente pero no siempre competitivo durante casi una década están cerca.

Una parte considerable de aquellos que pagan una cantidad no insignificante de dinero para venir a ver no lo creen.

En las redes sociales después de cualquier derrota de los Steelers —y ha habido cinco de ellas en las últimas siete semanas— se encuentra el nombre de Tomlin en tendencia, y no de una buena manera.

Aunque eso es simplemente parte del trato cuando entrenas para ganarte la vida, la situación de Tomlin es única.

El hombre de 53 años no ha tenido una temporada perdedora con los Steelers. Está a cuatro victorias de empatar con el miembro del Salón de la Fama Chuck Noll en el noveno lugar de la lista de victorias de carrera de la NFL y tiene un currículum que recibirá una consideración significativa para un saco dorado propio cuando llegue el momento.

También resulta que trabaja para una organización que ha pasado casi 60 años sin despedir a un entrenador en jefe. Tomlin también tiene contrato hasta la temporada 2027, y los Steelers han sido transparentes sobre sus planes de seleccionar a su próximo quarterback franquicia cuando el draft de la NFL llegue a Pittsburgh en abril.

Pittsburgh ha respaldado a Tomlin en cada paso desde que contrató al entonces en gran parte desconocido coordinador defensivo para reemplazar a Bill Cowher a principios de 2007. Aunque su asociación ha producido el sexto título de Super Bowl de la franquicia y una aparición en otro, también es justo comenzar a preguntarse si el enfoque de Tomlin se ha vuelto obsoleto.

Casi tres cuartas partes de los 32 equipos de la NFL han ganado un juego de postemporada desde que los Steelers vencieron a Kansas City en la ronda divisional en enero de 2017. Pittsburgh tiene un récord de 0-6 en ese lapso, con muchas de las derrotas pareciéndose mucho a lo que sucedió el domingo contra los Bills.

Enfrentando a un equipo de calidad con aspiraciones propias de Super Bowl, los Steelers fueron superados. Al igual que lo fueron a principios de esta temporada contra Green Bay. Y los Chargers de Los Ángeles. Y Seattle.

Tomlin ha estado aquí antes. Varias veces. El equipo de 2013 estaba en 2-6 después de una vergonzosa derrota en Nueva Inglaterra y casi llegó a los playoffs. Hace dos años, recurrió a Mason Rudolph en las últimas semanas, lo que llevó a una racha de tres victorias consecutivas y una improbable clasificación a la postemporada.

También sacó a relucir sus "Tomlin-ismos" durante esos tiempos oscuros, y los Steelers se recuperaron. Tienen cinco oportunidades —comenzando el domingo en Baltimore— para hacerlo de nuevo esta temporada. Y aunque no lo parece, Pittsburgh con 6-6 sigue empatado con Baltimore en el liderato de la AFC Norte.

El currículum de Tomlin exige que se le dé el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario.

Lo que funciona

No mucho, aunque el corredor suplente Kenny Gainwell ha perfeccionado el arte de la atrapada con una mano.

Lo que no funciona

Casi todo lo demás.

