Los talibán avisan a la comunidad internacional de que no habrá concesiones en su aplicación de la 'sharia'

El primer ministro en funciones de los talibán ha avisado a la comunidad internacional de que el movimiento fundamentalista afgano no aceptará "compromiso" alguno en su extrema interpretación de la ley islámica; una que ha vetado los accesos de las niñas a la educación secundaria y de las mujeres al mercado laboral, en particular a las trabajadoras de ONG extranjeras.

En un discurso en la Universidad de Kabul, Mohamed Abdul Kabir ha insistido en que el régimen fundamentalista quiere "mantener buenas relaciones con la comunidad internacional" pero no al precio de cambiar una tradición que entiende como compatible con el desarrollo del país.

"El mundo debe entender esta realidad. Que hay que implicarse con los herederos de Afganistán porque no tienen a nadie más con quien negociar", ha manifestado en declaraciones recogidas por Tolo News.

En su discurso, Abdul Kabir ha asegurado que "el Emirato Islámico", el nombre del gobierno talibán, "no solo no se opone a la educación moderna sino que la respalda en aquellos ámbitos que no atentan contra la 'sharia'", su interpretación de la ley islámica.

"Queremos un Afganistán que se mantenga de pie gracias a sus médicos y a sus ingenieros", ha añadido en su discurso.

Planes para terminar con el veto

Estas declaraciones tienen lugar después de que el viceministro de Economía talibán, Abdul Latif Nazari, asegurara en rueda de prensa que el movimiento fundamentalista no se ha olvidado de sus planes para reincorporar a las mujeres y que las restricciones que pesan sobre ellas "no son necesariamente permanentes".

En comentarios desde Kabul, el viceministro ha asegurado que las mujeres siguen trabajando en Afganistán. "Tenemos a 14.000 mujeres en el sector sanitario, las tenemos trabajando en bancos y aeropuertos", ha indicado antes de matizar que "es necesario prestar atención a un procedimiento que sea aceptable con el sistema del Emirato Islámico".

"Hace falta", insistió en declaraciones recogidas por la cadena Ariana, "que la comunidad internacional tome en consideración las demandas de nuestro pueblo, unas basadas en los valores islámicos, para interactuar seriamente con nosotros".

