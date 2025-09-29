Los talibán cortan el servicio de Internet por fibra óptica en todo Afganistán

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han ampliado el corte de los servicios de Internet de fibra óptica a nivel nacional, días después de que tomaran esta medida para la provincia de Balj con el fin de hacer frente a la "inmoralidad".

Además de la interrupción de los servicios por fibra óptica, los de Internet móvil se reducirán a 2G, según han informado fuentes consultadas por la cadena de televisión afgana Amu TV, poco después de que comunicaran que todos los proveedores de telecomunicaciones se habían visto afectados en la capital, Kabul.

La organización NetBlocks, especializada en el seguimiento del acceso a Internet de la población en zonas de conflicto, ha confirmado que Afganistán se encuentra en medio de un apagón total de Internet, "con múltiples redes desconectadas de manera gradual durante la mañana". "Los servicios de telefonía también se ven impactados", ha agregado.

La medida es la primera adoptada por los talibán para restringir de forma directa la infraestructura de Internet en el país centroasiático, después de promulgar distintos bloqueos de aplicaciones, en medio de su batería de prohibiciones y limitaciones a la vida pública, con un impacto especialmente grave sobre mujeres y niñas.