Los talibán lanzan una nueva campaña de vacunación contra la polio en cuatro provincias de Afganistán

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Afganistán han lanzado este lunes una nueva campaña de vacunación contra la poliomielitis para niños menores de cinco años en cuatro provincias del país centroasiático, en medio de los esfuerzos para hacer frente a la propagación de esta enfermedad paralizante, endémica en este país y en Pakistán.

La campaña Polio Free Afghanistan ha indicado en su cuenta en la red social X que la campaña estará activa en las provincias de Fará, Helmand, Herat y Kandahar con el objetivo de reforzar la inmunización de estos niños, residentes en zonas vulnerables en las que campañas pasadas no fueron totalmente exitosas.

Así, tiene lugar después de otra campaña similar durante el mes de agosto en el este de Afganistán, país que ha registrado este año dos casos de polio --uno en Helmand y otro en Badghis--, según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apuntan que también se ha detectado el virus en muestras ambientales.

Antes de asumir el poder de nuevo en agosto de 2021 tras la huida del entonces presidente, Ashraf Ghani, los talibán prohibieron la vacunación puerta por puerta en aquellas zonas bajo su control, si bien gracias a Naciones Unidas se acordó el poder reanudar el programa de vacunación en el país.

Las campañas de vacunación en Afganistán a menudo han tenido que hacer frente a campañas de desinformación, en las que se asegura que la vacuna causa infertilidad o bien los trabajadores sanitarios son espías, lo que ha provocado que muchos de ellos hayan sido atacados, incluso por los talibán antes de llegar al poder.