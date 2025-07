Los talibán niegan haber detenido o vigilado a afganos tras una filtración de datos en Reino Unido

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el poder en agosto de 2021 han negado este jueves haber llevado a cabo "arrestos" o "vigilancias" a afganos implicados en un plan secreto de reasentamiento británico, después de una filtración de sus datos que ha provocado críticas en el seno del Gobierno de Reino Unido. "Nadie ha sido arrestado o asesinado por sus acciones pasadas y nadie está siendo vigilado por este motivo", ha dicho el viceportavoz del Ejecutivo afgano, Hamdulá Fitrat, quien ha recordado que el líder de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, emitió "una amnistía general" tras la toma del país por parte de los fundamentalistas. Así, ha destacado que "las informaciones sobre investigaciones o vigilancias a estas pocas personas cuyos datos han sido filtradas son falsas e incorrectas". "Los servicios de Inteligencia no tienen necesidad de supervisar a personas que ya han sido perdonadas", ha afirmado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "Todos los documentos relativos a estas personas están disponibles. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los servicios de Inteligencia tienen toda la información. No necesitamos usar los documentos revelados por los británicos", ha subrayado Fitrat. En este sentido, ha reiterado que "ante un decreto de amnistía general, nadie es vigilado o procesado". "Cualquier rumor propagado en este sentido únicamente asusta a estas personas y provoca miedo y ansiedad a sus familias, por lo que los rechazamos", ha esgrimido, antes de ahondar en que "el Emirato Islámico no se vengará de nadie" y en que "nadie tiene derecho o permiso para perseguir, vigilar o causar daño a nadie". Las palabras de Fitrat han llegado un día después de que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, instara al anterior gobierno conservador liderado por Rishi Sunak a dar explicaciones por la filtración de datos de miles de afganos que colaboraron con las autoridades británicas y que solicitaron protección cuando los talibán tomaron el poder, después de que el ministro de Defensa, John Healey, ofreciera una "sincera disculpa" en nombre del Ejecutivo por la filtración, que incluye nombres y datos de contacto de los solicitantes, así como las identidades de sus familiares. Las autoridades británicas pusieron en marcha un plan de respuesta para quienes figuraban en la lista filtrada que supuso un coste de 400 millones de libras (461,5 millones de euros) y permitió trasladar a Reino Unido a alrededor de 4500 personas, incluidos 900 miembros de la Ruta de Respuesta a Afganistán y a aproximadamente 3600 familiares. El objetivo era evacuar a un total de 6900 personas.