Los talibán prohíben el uso de Internet de fibra óptica en una provincia para evitar "actos inmorales"
MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021 han confirmado la prohibición del uso de Internet de fibra óptica en la provincia de Balj para evitar "actos inmorales", una medida aprobada por el líder supremo del grupo fundamentalista, el mulá Hebatulá Ajundzada.
"Para evitar actos inmorales, el Internet de fibra óptica no podrá ser usado a partir de ahora", ha dicho el portavoz de las autoridades provinciales de Balj, Hayi Zaid, después de que residentes de la provincia aseguraran el lunes que los servicios de Afghan Telecom y otros proveedores habían sido cortados.
Residentes citados por el diario afgano 'Hast-e-Subh' han explicado que ahora solo hay disponibles servicios de Internet móviles, antes de asegurar que la medida ha afectado incluso a los servicios públicos, las operaciones bancarias y las clases por videoconferencia.
La medida es la primera adoptada por los talibán para restringir de forma directa la infraestructura de Internet en el país centroasiático, después de promulgar distintos bloqueos de aplicaciones, en medio de su batería de prohibiciones y limitaciones a la vida pública, con un impacto especialmente grave sobre mujeres y niñas.
