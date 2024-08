Los talibán prohíben la entrada a Afganistán al enviado especial de la ONU para los DDHH

Los talibán han anunciado este martes que han prohibido la entrada a Afganistán al enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos en el país asiático, Richard Bennett, alegando que se ha dedicado a "difundir propaganda" contra las autoridades.

El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha acusado al relator especial de tergiversar la realidad sobre el terreno ante la comunidad internacional, proporcionando lo que ha considerado como información "inexacta y engañosa", según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

"Hemos prohibido a Bennett viajar a Afganistán porque se le ha asignado la tarea de difundir propaganda en Afganistán. No es alguien en quien confiemos. No está en Afganistán y ya no se le permite venir aquí. Solía exagerar cuestiones menores y propagarlas", ha declarado. Por el momento, la ONU no se ha pronunciado al respecto.

El enviado de la ONU, que lleva poco más de dos años en el país, ha criticado constantemente lo que ha descrito como violaciones de Derechos Humanos en Afganistán, extremo rechazado constantemente por los talibán, en el poder desde agosto de 2021 y quienes las han considerado alejadas de la realidad actual.

Esta decisión llega apenas una semana después de que los talibán conmemoraran el tercer aniversario de su vuelta al poder en Afganistán con una ceremonia militar en la antigua base estadounidense de Bagram y una serie de mensajes en los que, aunque han apelado a la connivencia de la comunidad internacional, han vuelto a dejar claro que están dispuestos a aplicar la 'sharia' o ley islámica "a cualquier precio".

El rechazo generalizado a las actuales autoridades afganas también ha obligado a las organizaciones humanitarias a hacer equilibrios para no abandonar a la población, en un país donde 23,7 millones de personas, más de la mitad de los ciudadanos, necesita ayuda humanitaria, según datos de la ONU.

Europa Press