Los talibán quitan hierro a la decisión de Biden de retirar a Afganistán como aliado al margen de la OTAN

El portavoz del grupo cuestiona los "beneficios" de la medida para la población de Afganistán

MADRID, 7 Jul. 2022 (Europa Press) -

Los talibán han asegurado este jueves que "no están preocupados" por la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de rescindir la designación de Afganistán como el principal aliado no perteneciente a la OTAN, y han cuestionado los "beneficios" que tenía la medida.

"El Emirato Islámico de Afganistán no está preocupado por la decisión de Estados Unidos", ha dicho el portavoz de los talibán y viceministro de Cultura e Información afgano, Zabihulá Muyahid. "¿Qué beneficios tenía esto para Afganistán?", se ha preguntado en una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter.

Así, ha resaltado que "durante los últimos 20 años, los afganos sufrieron y no tienen un buen recuerdo", en referencia al periodo entre el derrocamiento de los talibán en 2001 tras la invasión liderada por Estados Unidos y su vuelta al poder en agosto de 2021. "En los sectores diplomáticos y comerciales, queremos relaciones buenas, positivas y de confianza con todos los países", ha zanjado.

Biden notificó el miércoles al Congreso estadounidense su intención de rescindir esta designación, aprobada en 2021 por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama. De esta manera, Afganistán ha dejado de formar parte del grupo de países no pertenecientes a la Alianza Atlántica y que Estados Unidos considera aliados importantes, como lo son Australia, Corea del Sur, Israel, Japón o Colombia.

Esta designación no incluye un pacto de defensa bilateral con Estados Unidos, aunque brinda una variedad de ventajas militares y financieras que de otra forma no podrían ser obtenidas por países que no pertenecen a la OTAN.

Los talibán lograron recuperar el poder en agosto de 2021 tras la huida del país del entonces mandatario, Ashraf Ghani, en medio de sus avances militares hacia la capital, Kabul, en medio de la retirada de las tropas internacionales pactada entre Estados Unidos y los insurgentes en un histórico acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 en la capital de Qatar, Doha.