Los talibán ultiman para el mes que viene unas "guías prácticas" sobre la aplicación del veto femenino

Naciones Unidas ha recibido información de que los talibán están preparando unas "guías prácticas" sobre la aplicación exacta del veto que han impuesto contra la educación y el trabajo de la mujer en el país; una medida que la ONU entiende como relativamente beneficiosa al proporcionar, al menos, cierto marco de actuación sobre un edicto que ha desatado el clamor internacional sobre el movimiento fundamentalista.

Así lo ha hecho saber el subsecretario general para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y Respuesta de Emergencias, Martin Griffiths, durante una reunión mantenida esta semana en la ONU, en la que informó a sus interlocutores de los resultados de su reciente visita a Afganistán y sus encuentros con destacados responsables del Gobierno talibán.

"Todos aquellos con quienes nos reunimos nos han contado que las autoridades talibán están redactando unas guías prácticas para estipular de qué forma se va a aplicar el edicto. Se nos ha trasladado la idea de que estas guías tienen un carácter beneficioso", ha explicado Griffiths quien ha recibido información de que estas guías serán publicadas el próximo mes de marzo.

El responsable humanitario ha dado su beneplácito inicial a la idea a pesar de la gravedad del veto en sí. "Quiero dejar claro que aplaudimos la idea, pero ello no significa que no nos preocupemos por las implicaciones de estas 'guías'", ha indicado Griffiths antes de recordar la desconexión reinante entre la política nacional talibán y la labor de las agencias humanitarias en el país. "Es un proceso interno de los talibán al que no tenemos ningún tipo de acceso", ha añadido Griffiths durante su comparecencia, recogida por Tolo News.

A la reunión acudieron entre otros representantes de las misiones de Irak y Pakistán ante la ONU. El encargado de negocios iraquí, Nasir Ahmad Faiq, recomendó la puesta en marcha de un plan político para Afganistán como piedra de toque para cualquier iniciativa humanitaria, dado el inmovilismo que percibe al respecto un año y medio después de la reconquista talibán del país.

"Es el segundo año que estamos tratando con la situación humanitaria en Afganistán sin cambio alguno. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con la misma respuesta humanitaria? Hace falta una solución a largo plazo, y de carácter político", ha indicado Faiq en un momento en que Afganistán atraviesa un momento particularmente grave dentro de la larga crisis humanitaria que arrastra el país, agudizada por una ola de frío que ha dejado ya más de 160 muertos en todo el país.

