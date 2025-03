Los talibanes liberan a la estadounidense faye hall, detenida el mes pasado

29 mar (Reuters) - Una ciudadana estadounidense detenida en Afganistán el mes pasado por el gobierno talibán ha sido puesta en libertad, declaró el sábado el exembajador de Estados Unidos en Afganistán e Irak, Zalmay Khalilzad.

"La ciudadana estadounidense Faye Hall, que acaba de ser liberada por los talibanes, está ahora al cuidado de nuestros amigos qataríes en Kabul y pronto estará de camino a casa", publicó Khalilzad en la red social X.

El Departamento de Estado no hizo comentarios al respecto ni confirmó la noticia. Khalilzad, también ex representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, no dio más detalles. Publicó una foto de Hall sentada entre dos hombres.

Una fuente conocedora de la liberación dijo que Hall, que llevaba detenida en Afganistán desde febrero, fue liberada el jueves tras una orden judicial y con el apoyo logístico de Qatar en su papel de potencia protectora de Estados Unidos en Afganistán.

Hall fue recibida en la embajada qatarí en Kabul y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud tras someterse a una serie de controles médicos, dijo la fuente, que añadió que se estaban haciendo los preparativos para su regreso a Estados Unidos.

Hall fue detenida junto con una pareja británica, Barbie y Peter Reynolds.

Los medios británicos informaron de que la pareja, de unos setenta años, llevaba 18 años dirigiendo proyectos en escuelas de Afganistán y decidió quedarse incluso después de que los talibanes tomaran el poder.

El mensaje de Khalilzad no mencionaba a la pareja, cuya familia ha suplicado su liberación por preocupaciones sobre su salud.

(Reporte de Yousef Saba, Lucia Mutikani y Andrew Mills; editado en español por Carlos Serrano)