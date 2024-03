KABUL, 18 mar (Reuters) - Los talibanes afganos afirmaron el lunes que Pakistán llevó a cabo dos ataques aéreos en su territorio, en los que murieron cinco mujeres y tres niños, y que sus fuerzas de seguridad lanzaron armamento pesado contra el ejército pakistaní en represalia. Los ataques se produjeron en un momento en que los países vecinos intercambian acusaciones sobre quién es responsable de la reciente oleada de atentados perpetrados por milicianos en Pakistán. Pakistán afirma que los atentados se lanzaron desde suelo afgano, y los talibanes que gobiernan Afganistán lo niegan. "El Emirato Islámico de Afganistán no permite que nadie ponga en peligro la seguridad en territorio afgano", declaró Zabiullah Mujahid, portavoz de la administración talibán. Los ataques mataron a cinco mujeres y tres niños en las provincias fronterizas orientales de Khost y Paktika, añadió. En otro comunicado, el Ministerio de Defensa talibán afirmó que había atacado a tropas paquistaníes en la frontera en respuesta a los ataques aéreos. El ejército y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios sobre los ataques, que se producen después de que milicianos desconocidos atacaran el sábado un puesto militar en Pakistán, matando a siete miembros de las fuerzas de seguridad. Aunque no quedó claro de inmediato qué provocó ese ataque, el Gobierno pakistaní y los responsables de seguridad afirman que este tipo de atentados han aumentado en los últimos meses, muchos de ellos reivindicados por los talibanes pakistaníes (TTP) y lanzados desde suelo afgano. Los talibanes afganos han negado que permitan que su territorio sea utilizado por milicianos.

"Pakistán no debería culpar a Afganistán de la falta de control, la incompetencia y los problemas en su propio territorio", dijo Mujahid, el portavoz talibán, en el comunicado.

"Tales incidentes pueden tener consecuencias muy malas que no estarán bajo el control de Pakistán."

(Reporte de Mohammad Yunus Yawar en Kabul y Charlotte Greenfield en Islambad; Redacción de Shilpa Jamkhandikar; edición de YP Rajesh y Clarence Fernandez y Miral Fahmy; editado en español por Tomás Cobos)