Los talibanes se abren a conversaciones con Pakistán tras bombardeos a Kabul y Kandahar

Por Mohammad Yunus Yawar y Asif Shahzad

KABUL/ISLAMABAD, 27 feb (Reuters) - Los gobernantes talibanes de Afganistán dijeron el viernes que estaban dispuestos a negociar, después de que Pakistán bombardeó a sus fuerzas en las principales ciudades y decenas de soldados murieron en los enfrentamientos más graves entre los antiguos aliados convertidos ahora en enemigos

Los ataques de Pakistán fueron los primeros directos contra sus antiguos aliados por las acusaciones de que dan cobijo a militantes. Islamabad describió la situación como una "guerra abierta"

Los bombardeos alcanzaron objetivos en la capital, Kabul, y en la ciudad de Kandahar, donde tienen su base los líderes talibanes, lo que supuso una ruptura total de las relaciones entre los vecinos islámicos

Densas columnas de humo negro salían desde dos lugares en Kabul y también se pudo ver un enorme incendio en un video verificado por Reuters

"El avión llegó, lanzó dos bombas y luego se marchó volando. Después de eso, oímos explosiones", dijo Tamim, un taxista de Kabul que estaba durmiendo cuando ocurrieron los ataques

"Todo el mundo, presa del pánico, bajó corriendo desde el segundo piso de la casa. Las municiones que había dentro del depósito seguían explotando"

Fuentes de seguridad de Pakistán dijeron que los ataques consistieron en misiles aire-tierra lanzados contra oficinas y puestos militares talibanes en respuesta a los ataques afganos del jueves

Los talibanes dijeron que las fuerzas afganas habían utilizado drones para atacar objetivos militares pakistaníes. Pakistán afirmó que todos los drones habían sido derribados y que no hubo daños

QATAR TRATA DE RESOLVER LA CRISIS

Se informó de múltiples enfrentamientos terrestres en la frontera. Pakistán dijo que mató a 274 funcionarios y militantes talibanes, mientras que Afganistán afirmó haber matado a 55 soldados pakistaníes, cifras que Reuters no pudo verificar

Pakistán confirmó que 12 de sus propios soldados habían muerto y Afganistán afirmó que había perdido a 13 combatientes talibanes

Los talibanes, que niegan haber patrocinado acciones militantes contra Pakistán y lanzan acusaciones similares contra su vecino, dijeron que el jueves habían lanzado lo que describieron como ataques de represalia contra instalaciones militares pakistaníes, pero que estaban dispuestos a negociar

"Afganistán nunca ha apoyado la violencia y siempre ha preferido resolver los problemas basándose en el entendimiento y el respeto mutuos", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, en una conversación telefónica con el viceministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khalifi, según el Ministerio de Asuntos Exteriores afgano

"Sin embargo, este enfoque solo será eficaz si la otra parte demuestra una voluntad práctica y sincera de encontrar soluciones", agregó

Qatar, que ayudó a detener los combates entre los dos países el año pasado, está colaborando con otros países para ayudar a resolver la última crisis, añadió el comunicado. (Información de Mohammad Yunus Yawar y Sayed Hassib en Kabul, Asif Shahzad en Islamabad, Ariba Shahid en Karachi, Mubasher Bukhari en Lahore, Mushtaq Ali en Peshawar y Saud Mehsud en Dera Ismail Khan; reportaje adicional de Vinaya K y Fernando Robles; redacción de Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)