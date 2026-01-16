Los taxis aéreos de Dubái iniciarán sus vuelos comerciales a finales de año, según responsable

DUBÁI, 16 ene (Reuters) - Los taxis aéreos eléctricos desarrollados por Joby Aviation comenzarán a operar comercialmente en Dubái a finales de este año, según dijo el viernes el presidente de la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái, Mattar al-Tayer.

Joby Aviation realizó el primer vuelo de prueba de su taxi aéreo totalmente eléctrico en el emirato en junio de 2025, un hito importante en los esfuerzos de Dubái por introducirlos en sus redes de transporte existentes.

El Joby Aerial Taxi, el avión eléctrico insignia de despegue y aterrizaje vertical desarrollado por la empresa con sede en California, puede volar distancias de hasta 160 kilómetros a velocidades que alcanzan los 320 kilómetros por hora.

Con cero emisiones de funcionamiento, el taxi aéreo de Joby está diseñado para ser respetuoso con el medio ambiente y lo suficientemente silencioso para su uso comercial en zonas urbanas densas.

A principios de 2024, Joby firmó un contrato con la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái por el que se concedía a la empresa los derechos exclusivos para operar taxis aéreos en la ciudad durante los próximos seis años. (Información de Federico Maccioni; redacción de Tala Ramadan; edición de Christian Schmollinger y Jane Merriman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)