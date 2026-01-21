Los temblores geopolíticos agitan las bolsas mientras la deuda japonesa rebota

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 21 ene (Reuters) -

Las bolsas asiáticas extendían su racha de pérdidas el miércoles, afectadas por la creciente tensión derivada de las amenazas de Estados Unidos de adquirir Groenlandia, mientras los bonos japoneses rebotaban de manera notable y recuperaban parte del terreno perdido en la víspera.

El temor a la venta de activos estadounidenses en el extranjero —, que se originó tras los anuncios de aranceles del Día de la Liberación del año pasado en abril— se apoderó de los mercados en la víspera, cuando Wall Street se desplomó más de un 2% y el dólar estadounidense sufrió su mayor caída en más de un mes. Esto llevó a los inversores a refugiarse en el oro, que subía un 2,1%, hasta un nuevo récord de US$4.865 la onza.

"Fue la fuerza impulsora detrás de los principales movimientos del mercado ayer, ya que los inversores trataron de reducir la exposición a EEUU, visto por muchos como un socio poco fiable que persigue políticas contraproducentes", dijo Mantas Vanagas, economista de Westpac.

Trump, sin embargo, redobló su retórica sobre Groenlandia, diciendo que "no había marcha atrás" en su objetivo de controlar la isla, negándose a descartar tomarla por la fuerza. Su amenaza de imponer aranceles a Europa también ha reavivado el temor a una guerra comercial mundial.

La Unión Europea convocará una cumbre de emergencia en Bruselas el jueves para tratar el asunto, con la larga alianza entre Estados Unidos y la UE claramente en peligro. Todas las miradas están puestas ahora en el Foro Económico Mundial de Davos, donde Trump pronunciará un esperado discurso, que podría calmar o avivar la tensión con Europa.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía un 0,5%. El índice japonés Nikkei retrocedía un 0,5%, por quinto día consecutivo.

Las acciones chinas se comportaban mejor que las del resto de la región, y el índice de grandes valores de China ganaba un 0,5%.

Los futuros de Wall Street subían ligeramente tras la sacudida de la noche. Tanto los futuros del Nasdaq como los del S&P 500 avanzaban un 0,3%. Los futuros del EURO STOXX 50 y del DAX perdían un 0,1%, lo que sugiere una apertura moderada para las bolsas europeas.

LOS BONOS JAPONESES INTENTAN RECUPERARSE

El mercado mundial de renta fija seguía tambaleándose tras una brutal ola de ventas, atrapado en una combinación de inquietudes por la exposición a los activos estadounidenses y el aumento de los costes de endeudamiento del japonés.

El temor al aumento del gasto público bajo el mandato de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, disparó los rendimientos de los bonos hasta máximos históricos, provocando las críticas de la oposición.

El miércoles, la deuda pública japonesa repuntaba al volver los compradores, con los precios en niveles mínimos. El rendimiento de la deuda pública japonesa a 40 años caía 11 puntos básicos, hasta el 4,1%, tras haber subido 26 puntos básicos el día anterior. Los rendimientos del Tesoro estadounidense también retrocedían. El rendimiento de referencia a 10 años bajaba 2 puntos básicos, hasta el 4,2767%, tras haber subido 7 puntos básicos en la víspera, hasta un máximo de cinco meses del 4,313%, en un contexto de deterioro de la confianza en los activos estadounidenses.

El fondo de pensiones danés AkademikerPension dijo el martes que vendería su participación en bonos del Tesoro de EEUU, por valor de unos US$100 millones, a finales de este mes, por la debilidad de las finanzas públicas estadounidenses.

En los mercados de divisas, el dólar estadounidense se mantenía estable, en 98,57, frente a sus principales pares, tras haber caído un 0,5% el día anterior, la mayor caída diaria desde principios de diciembre. El yen se mantenía estable, en 158,13 por dólar, pero perdía terreno frente a varias divisas, mientras el franco suizo alcanzaba un máximo histórico de 200,19 yenes.

El Banco de Japón se reúne el viernes y, aunque esta vez no se espera una subida de tipos, los dirigentes monetarios podrían anunciar un endurecimiento ya en abril.

Los precios del petróleo caían, ya que la presión de la tensión geopolítica y el previsible aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos pesaron más que la interrupción temporal de la producción en dos grandes yacimientos de Kazajistán.

Los precios del crudo West Texas Intermediate para marzo cedían un 0,9%, hasta US$59,82 el barril. (Información de Stella Qiu; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)